Khách hàng đầu tiên nhận quà 70 triệu đồng tri ân từ Ecogreen

Nhận “quà khủng” ngay lần mua sản phẩm đầu tiên

Có thể nói, anh Nguyễn Trung Kiên (sinh sống tại Hà Nam) là một trong những khách hàng may mắn nhất của Ecogreen khi vượt qua hơn 30.000 người giành giải thưởng cao nhất của tháng 10, trở thành chủ nhân chiếc Vespa Primavera 125 trị giá hơn 70 triệu đồng được trao tặng hôm 19/11/2017. Đặc biệt may mắn hơn khi anh tiết lộ, đây là lần thứ hai anh sử dụng JEX Max - sản phẩm giúp “tái tạo sụn khớp và xương dưới sụn” do Công ty Dược phẩm ECO phân phối, trong đó lần đầu là được tặng và lần thứ hai anh trực tiếp mua tại nhà thuốc.

Đoàn xe trao giải thưởng đến tận nhà anh Nguyễn Trung Kiên (TP. Phủ Lý, Hà Nam).

Được biết, hai chiếc Vespa khác trị giá lên đến 120 triệu mỗi giải vẫn đang chờ đợi chủ nhân may mắn ở hai lần quay số trúng thưởng tiếp theo được tổ chức vào ngày 12/12/2017 và 05/01/2018. Riêng đợt quay số xác định “Giải thưởng năm” vào ngày 05/01/2018, khách hàng có cơ hội trúng xe Mercedes thời thượng trị giá lên đến 2,2 tỷ đồng. Chương trình khách hàng thân thiết vẫn tiếp tục diễn ra các năm tiếp theo với cơ hội trúng các giải thưởng giá trị ngày càng cao.

Niềm hạnh phúc của gia đình anh Kiên khi bất ngờ nhận giải thưởng đầu tiên của chương trình.

Sống khỏe – trúng lớn với Ecogreen

Chương trình quay số trúng thưởng “Khách hàng thân thiết Ecogreen” dành cho tất cả khách hàng mua sản phẩm Sâm Alipas Platinum, Sâm Angela Gold, Jex Max, Otiv, Lic, Faz, Wit, Hewel do Công ty Dược phẩm ECO nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam, có “Tem chống giả và tích điểm thưởng” còn nguyên lớp phủ bạc. Mỗi sản phẩm đều có mã số trên “Tem chống giả và tích điểm thưởng”, khách hàng chỉ cần gửi mã số này đến tổng đài 6089 để tích lũy điểm đổi quà tặng, tham gia quay số trúng thưởng của tháng và vào dịp cuối năm.

Khách hàng có thể truy cập website www.khtt.ecopharma.com.vn để biết thêm thông tin chương trình. Càng nhiều mã số gửi đến tổng đài, khách hàng càng có nhiều cơ hội trúng thưởng. Một đặc quyền khác khi trở thành Thành viên Ecogreen, đó là khách hàng còn được tư vấn miễn phí thông qua tổng đài 1800 55 68 89, được nhận quà tặng sinh nhật, và được ưu đãi mua hàng…

Chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã được kiểm chứng khoa học và an toàn

Hiện nay, thị trường đang bị bủa vây bởi các nhãn hiệu “sản phẩm đặc trị” trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm chứng khoa học về hiệu quả và tính an toàn. Những sản phẩm được quảng cáo là “gia truyền” hoặc phát triển từ các bài thuốc dân gian...nhưng không được nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lâm sàng để khẳng định chất lượng và độ an toàn cho người sử dụng, chính vì vậy có không ít những hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.

Trong bối cảnh đó, Công ty Dược phẩm ECO đã nỗ lực mang đến cho cộng đồng các sản phẩm nhập khẩu chính hãng, đã được kiểm chứng khoa học về hiệu quả và an toàn, khẳng định được vị thế của mình trong ngành dược và uy tín với người tiêu dùng Việt.

Sau 10 năm thành lập, hiện nay Công ty Dược phẩm ECO trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu chuyên phân phối độc quyền thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Ông Ngô Chí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm ECO chia sẻ: “Thành quả ECO đạt được trong 10 năm qua một phần rất lớn nhờ vào sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo khách hàng. Đó là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực, tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng và an toàn cho người sử dụng.”