Khách hàng tìm mua căn hộ đã hoàn thiện

“Đồng tiền đi liền căn hộ”

Mấy tháng nay, ông Nguyễn Tấn Lợi (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã đảo quanh hết các dự án khu vực Tân Bình, Tân Phú để tìm mua căn hộ. Một số dự án mới xây chào mời ông với nhiều ưu đãi nhưng ông vẫn nhất quyết tìm mua được một căn hộ đã hoàn thiện, chỉ việc dọn vào ở ngay.

Sau khi xem xét, ông Lợi đã chọn mua một căn hộ tại dự án có tên thương mại The Southern Dragon (tên pháp lý The Orient Plaza), trên đường Âu Cơ (Q.Tân Phú). Ông Lợi cho biết số tiền mua căn hộ do ông tích luỹ sau nhiều năm làm việc cật lực và vay mượn bạn bè, người thân. Không dư dả gì nên ông không dám mạo hiểm đổ vào các dự án nhà trên giấy.

Tương tự ông Lợi, nhiều người mua nhà hiện nay cũng mong muốn một khi bỏ tiền ra mua, họ phải thấy căn hộ đã hiện hữu hay dự án đã hoàn thiện chứ không phải ký hợp đồng đặt cọc rồi vài ba năm sau vẫn chưa biết có được vào ở không.

Các căn hộ bàn giao cho khách hàng được hoàn thiện đầy đủ công năng.

“Sau lần mua phải dự án treo cách đây vài năm, giờ tôi chỉ mua căn nào xây xong. Dự án nào đã xây sẵn và hoàn thiện nội thất rồi, chỉ việc dọn vào ở thì càng tốt. Mua những căn như vậy và chấp nhận trả tiền đủ một lần luôn còn hơn là mua trong phấp phỏng”, anh Tường, chủ nhân một căn hộ tầng 10 dự án The Southern Dragon đúc kết.

Nhân viên môi giới tên Oanh, chuyên môi giới căn hộ tại Q.Tân Phú cho biết, gần đến tết càng có nhiều người quan tâm và tìm mua căn hộ đã xây xong và chuẩn bị bàn giao như Southern Dragon. Nếu giới thiệu những dự án nào mới khởi công hoặc lên được vài ba tầng là khách hàng tỏ vẻ hờ hững nhưng nếu giới thiệu những căn đã xây xong, đang hoặc sắp bàn giao thì dù căn hộ có vài điểm chưa ưng ý hay không được hướng, khách vẫn dễ dàng xuống tiền nhanh chóng.

Nhận nhà vẫn được nợ tiền

Dự án The Southern Dragon của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sơn Thuận là một trong những dự án hiện đã hoàn thiện và đang được nhiều người mua có nhu cầu ở thực săn lùng.

The Southern Dragon với mức giá 22 triệu/m2, đã hoàn thiện nội thất cơ bản. Khách hàng chỉ cần thanh toán 50% nhận nhà ở ngay, phần còn lại được chủ đầu tư cho nợ, trả chậm trong 1 năm, không tính lãi suất. Ngoài ra, ngân hàng Liên Việt Post Bank – đơn vị tài trợ và liên kết cho dự án cam kết cho khách hàng vay đến 80% giá trị căn hộ. Chính sách ưu đãi đặc biệt giúp khách hàng chủ động được nguồn tài chính và không phải bỏ ra quá nhiều số vốn đầu tư ban đầu.

Dự án nằm ở tâm điểm khu giao thương dịch vụ của quận Tân Bình - Tân Phú.

Thêm một thông tin khiến cho The Southern Dragon được khách hàng quan tâm là BigC Tân Thành sẽ khai trương tại 2 tầng thương mại của The Southern Dragon với 12.000 m2 diện tích, kết hợp cùng hệ thống nhà hàng, coffee shop, hồ bơi, gym và spa, khu vui chơi giải trí ở lầu 3 của dự án mang lại sự thuận lợi cho các cư dân sinh sống tại The Southern Dragon.

Sự xuất hiện của BigC tại The Southern Dragon vô hình chung làm tăng giá trị tiện ích của cả khu dân cư, không cần đi đâu xa mà vẫn có thể mua sắm thoải mái. Những chủ kios kinh doanh trong The Southern Dragon được “hưởng ké” lượng khách hàng hùng hậu của BigC, còn cư dân có thêm cơ hội mua những sản phẩm, mặt hàng mà trong siêu thị không bán.

A.D

Theo Trí thức trẻ