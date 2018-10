Khách “ngoại” mang đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay

Nguồn tin của Báo Giao thông tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, lực lượng an ninh hàng không sân bay này vừa phát hiện một nam hành khách quốc tịch Thái Lan mang theo 1 viên đạn còn nguyên hạt nổ trong hành lý xách tay.

Sự việc bị phát hiện khi nhân viên an ninh làm thủ tục soi chiếu hành lý xách tay cho khách đi chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi sân bay Don Muang (Thái Lan). Tại thời điểm kiểm tra, nam hành khách này không xuất trình được giấy phép sử dụng.

Được biết, an ninh sân bay đã kiểm tra lại người và hành lý của nam hành khách này một lần nữa nhưng không phát hiện gì thêm. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đã phối hợp với nhà chức trách hàng không lập biên bản vi phạm và bàn giao vụ việc cho Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất để điều tra, làm rõ.

Theo Cục Hàng không VN, vì lý do an ninh hàng không, các loại vũ khí, dụng cụ được thiết kế để gây thương tích, uy hiếp tính mạng con người hoặc các vật bị nhầm lẫn là vũ khí sẽ không được phép mang theo người, hành lý xách tay lên máy bay. Có thể kể đến các loại súng hơi, súng ngắn, súng trường, súng bắn đạn bi, đạn sơn, đạn cao su; súng bắn pháo sáng, súng cao su… Các loại dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, rìu, dao lam, dao dọc giấy, kéo, chân đế máy ảnh, camera, gậy, cán ô có đầu nhọn bịt kim loại…

Ngoài ra, trong danh mục cấm của Cục Hàng không VN ban hành còn có các vật, chất cháy, nổ có thể sử dụng để gây thương tích nghiêm trọng, đe doạ an toàn tàu bay như các loại đạn, kíp nổ, dây cháy chậm, pháo nổ, pháo hoa…