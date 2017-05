Khách Trung Quốc lại làm rối sân bay Cam Ranh

Chiều 30-5, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng An ninh hàng không Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh (sân bay Cam Ranh) cho biết 3 du khách Trung Quốc sẽ đáp chuyến bay vào 21 giờ cùng ngày để về lại Thành Đô (Trung Quốc) sau 1 ngày lưu lại để làm rõ việc họ cho rằng bị "vòi tiền" khi làm thủ tục tại sân bay Cam Ranh.

Theo đó, tối 29-5, một nhóm 3 du khách người Trung Quốc (trong một gia đình), khi làm thủ tục hàng không xong, sau đó chuyển sang phòng làm thủ tục xuất nhập cảnh, thì đột nhiên quay ra và tố cán bộ xuất nhập cảnh "vòi tiền" và không chịu lên máy bay về nước. Nhóm du khách này được bố trí đi chuyến 1 giờ 40 rạng 30-5 nhưng họ vẫn không hợp tác, không chịu lên máy bay về nước.

Du khách Trung Quốc chỉ làm thủ tục khoảng 12 giây rồi đi ra

Đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành gồm: Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh (Cục An ninh cửa khẩu, Bộ Công an), Sở Ngoại vụ Khánh Hòa, Sở Du lịch Khánh Hòa xem lại băng ghi hình mà camera an ninh ghi lại nhưng không phát hiện được vấn đề gì bất thường.

Theo băng ghi hình, nhóm du khách người Trung Quốc vào làm thủ tục xuất nhập cảnh trong khoảng 12 giây rồi bất ngờ quay ra. Không có bất cứ hành động gì chứng minh cán bộ xuất nhập cảnh đã sách nhiễu du khách.

"Có thể là do bất đồng ngôn ngữ. Vì nhóm du khách này không nói tiếng Trung Quốc phổ thông. Ngay cả các hướng dẫn viên Trung Quốc cũng rất khó để hiểu họ nói gì, viết gì. Sau khi xem xong băng ghi hình, nói chuyện với đại sứ quán Trung Quốc qua điện thoại nhóm du khách đồng ý rời sân bay vào tối nay"- ông Hùng thông tin.

Trong khi đó, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh Nguyễn Văn Cường cho biết một số thông tin cho rằng cán bộ hải quan sách nhiều là không đúng. Chi cục Hải quan đã làm việc với công an cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh để làm rõ vấn đề trên và thông tin lại cho đúng.

