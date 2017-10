Khaisilk nói nhân viên tự mua khăn Trung Quốc là “đổ cho cậu đánh máy”

Sáng 30-10, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ việc một cửa hàng tại Hà Nội của Tập đoàn Khaisilk bán khăn vừa có mác "Khaisilk - Made in Vietnam" vừa có mác "Made in China".

Ông Dương Trung Quốc bày tỏ: "Nghe tin tôi sốc vì mình từng có niềm tin vào một số thương hiệu, nhất là thương hiệu gắn với một số giá trị truyền thống dân tộc. Trong đó, có Khaisilk".

Ông Quốc cũng cho rằng một DN lớn đã tạo dựng được tên tuổi trong suốt một chặng đường dài mà lại tự tay gây ra sự "đổ vỡ" cho mình thì thực sự đáng thất vọng. "Trước hết là đổ vỡ về uy tín khi họ đã có những việc làm hết sức thấp hèn, đó là đánh tráo, không những chỉ vấn đề tiền bạc mà đánh tráo cả giá trị. Tôi cho rằng đó là việc không chấp nhận được, dù cho là đổ cho cấp dưới cũng không được" - ông Quốc nói.

Theo vị ĐBQH, chuyện cửa hàng Khaisilk ở 113 Hàng Gai giải thích nguyên nhân vụ việc do nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc "Made in China" sau đó khâu nhãn "Khaisilk Made in Vietnam" để bán cho khách hàng "không khác gì câu chuyện cái gì cũng đổ cho cậu đánh máy".

"Dù muốn giải thích thế nào, dù cho là đổ cho cấp dưới thì cũng không chấp nhận được. Nó không tương xứng với danh hiệu, thương hiệu. Ở đây, phải nhìn nhận theo tỉ lệ nghịch, tức là thương hiệu càng lớn thì lỗi lầm càng lớn và phải bị xử lý càng nặng. Ông chủ là người phải chịu trách nhiệm cao nhất"- ĐBQH nêu quan điểm.

Ông Quốc cho rằng qua đó, cũng cho thấy công tác quản lý thị trường (QLTT) tỏ ra quá lỏng lẻo. Công tác giám sát của các cơ quan như Hội Bảo vệ người tiêu dùng cũng rất hạn chế. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng quá cả tin, dễ dãi, dễ tính khi tiếp cận các sản phẩm "Made in Vietnam". "Hơn thế nữa, tâm thế của chúng ta là hướng đến vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tâm thế này đến giờ là sai lầm rồi. Hậu quả là không lừa được người nước ngoài, chỉ làm tốt để xuất khẩu còn trong nước thì lừa người Việt, bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Doanh nghiệp không thèm chinh phục người Việt, còn người Việt vì tấm lòng với hàng Việt mà bị mắc lừa!" - ông Quốc chỉ rõ.

Vụ bê bối của Khaisilk bị phanh phui khi một doanh nghiệp ở Hà Nội cho biết đã mua sản phẩm khăn lụa tơ tằm Việt Nam của Khaisilk tại cửa hàng trên phố Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm) để làm quà tặng cho đối tác với giá 644.000 đồng/chiếc. Sau khi nhận hàng, khách phát hiện một chiếc khăn trong lô hàng 60 chiếc này có gắn 2 nhãn mác khác nhau: một nhãn với nội dung "Khaisilk Made in Vietnam" còn một nhãn nữa với nội dung "Made in China". Khách hàng cũng cho biết khi kiểm tra 59 chiếc khăn còn lại, phát hiệu dấu hiệu của việc cắt mác cùng màu với dòng chữ "Made in China". Tuy nhiên khi trả lời khiếu nại của khách hàng, một đại diện của cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai - nơi bán lô hàng trên, khẳng định chất liệu khăn được làm từ 100% lụa tơ tằm.