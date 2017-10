Khaisilk - "thần tượng" sụp đổ

Trong bài viết mới nhất đăng trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Mai Triều Nguyên - CEO Mai Nguyên, đơn vị chuyên phân phối điện thoại, phụ kiện công nghệ cao cấp đã có những ý kiến cá nhân bình luận về sự việc Khaisilk bán khăn lụa Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam. Với ông, "thần tượng" đã sụp đổ, mất đi tới 85% sự tôn trọng.

"Mình chưa dùng sản phẩm silk nào của Khaisilk nhưng trong nhà cũng có một cái khăn do đối tác tặng và cất trong tủ. Có vào hệ thống nhà hàng siêu sang của Khaisilk vài lần để tiếp đối tác và cũng từng chút ít thần tượng thương hiệu Khaisilk bởi sự đẳng cấp mà chủ nhân nó xây dựng nên. Thương hiệu Việt sang trọng, "đỉnh của đỉnh", làm gì cũng phải "đụng nóc" và luôn gắn liền với chữ Silk - Tơ lụa.

Một điều cần nói rõ, đây là thương hiệu tơ lụa Việt Nam. Khaisilk xây dựng thượng hiệu Việt Nam sang trọng, đẳng cấp, mang quốc hồn quốc tuý Việt Nam và nó như niềm tự nào của những người Việt mình khi mua cái caravat, cái khăn tơ lụa Việt Nam tặng cho đối tác.

Mình chỉ khen anh Khải dám nhìn nhận sự thật và nhanh chóng nói lời xin lỗi và đưa ra phương án bồi hoàn. Đó là cách giải quyết khủng hoảng can đảm và nhanh nhất, thông minh nhất, dứt điểm. Đọc kỹ bài phỏng vấn trên Zing, sẽ thấy nhiều đoạn mâu thuẩn và điều này sẽ gây bão, hậu quả cực xấu cho thương hiệu và chủ nhân danh tiếng này.

Có đoạn anh nói do tập đoàn phát triển đa ngành và thị trường silk xuống dốc, nó không còn là cái mang lại doanh thu và lợi nhuận nên anh ít quan tâm, vì thế nó mới dính phốt này. Rồi sau đó anh nói hàng Trung Quốc cũng không có kém chất lượng đâu, và sản phẩm nhập về do chính tay anh duyệt từng mẫu mã mới quyết định nhập. Thêm nữa, anh đã làm điều này từ giữa thập niên 90 và trong các cửa hàng Khaisilk 50% là lụa Việt Nam thật và 50% là Trung Quốc...

"Tôi không bao giờ muốn khách hàng nghĩ là chúng tôi đánh lừa họ" nhưng anh đã làm điều đó từ những năm 90 đến nay. Anh xây dựng thương hiệu Việt Nam đỉnh cao mà anh nhập hàng Trung Quốc về gắn mác Khaisilk made in Vietnam. Đọc kỹ bài báo anh đã "phơi bày" việc lừa khách hàng mấy chục năm nay còn gì.

"Mua danh ba vạn bán danh ba đồng". Ghi nhớ câu nói này thật sâu trong lòng, nếu muốn xây dựng cho mình một thương hiệu "đẳng cấp" trong lòng khách hàng. Có thể thương hiệu của bạn chưa được lên được một cái tầm, cái đẳng nào đó. Nhưng sự chân thật, trung thực, kiên trì, đam mê và khiêm tốn nó sẽ giúp bạn xây dựng được thương hiệu được yêu mến, uy tín và lâu dài.

Sau vụ "lật nhãn" này, đối với mình, sự nể trọng về thương hiệu Khaisilk và hình ảnh chủ nhân đã bị sụp đổ. Nếu cho tỉ lệ phần trăm, thì nó đã mất đi 85% sự tôn trọng".

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Mai Hương, Chủ tịch của Satchi Việt Nam lại viết về người bạn hơn 30 năm Hoàng Khải với nhiều cảm xúc thông cảm hơn.

"Mấy hôm rầy mạng rần rần chuyện khăn lụa Khaisilk. Chuyện lùm xùm, bạn bè về nguyên tắc là nên tránh phát biểu. Mà ai chả biết mình là bạn Khải hơn ba chục năm rồi . Im lặng là khôn ngoan nhưng mình tự thấy bao nhiêu năm vui chơi ăn nhậu, tếu táo với nhau mà giờ bạn gặp hoạn nạn ( dù do lỗi của bạn) mà mình im lìm thì mình cũng hơi xấu hổ với chính bản thân.

Thế nên, có mấy ý thế này, với tư cách là bạn của người trong cuộc nên tất nhiên là nó không khách quan:

Hàng Trung Quốc mà dán mác made in Việt Nam là sai quá rồi, anh ấy đã xin lỗi công khai. Nếu quản lý thị trường phạt công ty bán hàng không đúng đăng ký, cũng đáng. Ai mua khăn vì tưởng nó sản xuất tại Việt Nam thì có quyền đem lại đổi trả.

Cái lỗi của công ty là rất đáng chê trách, nhưng hậu quả thì cũng không phải là lớn với người mua. Cái khăn mua về nó vẫn đẹp, vẫn quàng được, vẫn có thương hiệu KhaiSilk. Còn thiệt hại về uy tín, thương hiệu, lòng tin Khải phải chịu là rất lớn, có thể rất lâu mới phục hồi được.

Lụa Trung Quốc, nhất là lụa thửa, đẹp hơn nhiều loại lụa Việt nam, chất lượng cao hơn. Năm 2015 mình từng tình cờ gặp Khai đi mua lụa ở Thượng Hải, cùng với 1 đối tác rất dễ thương người Trung Quốc, cộng tác với Khải hơn 20 năm rồi, là người tuyển hàng bên Trung Quốc cho Khải. Hiền lành, thật thà, chuyên nghiệp . Sai lầm của Khaisilk lẽ ra nên để trên khăn : Made in Khaisilk hay Made in China for Khaisilk thì đã chả sao. Iphone còn "Made in china" mà.

Các bạn có thể yêu ghét con người Khải , nhưng tại sao mình đã là bạn của anh ấy được 30 năm. Vì 3 điểm:

1) Anh ấy không ác, không thích nói xấu người khác mà cũng không thích nghe nói xấu người khác.

2) Anh ấy làm từ thiện miệt mài, xây phòng mổ, xây trường cho trẻ em nghèo... Ừ thì anh ấy hay khoe khoang mà lại không biết khoe khéo, nhưng mình thích người hay khoe có làm, hơn người không khoe cũng chả làm.

3) Cuối cùng, có một câu chuyện vô cùng cảm động mà ít người biết. Hồi những năm 1980, Khải làm giàu nhờ bán hàng lụa Việt Nam cho khách du lịch (hồi đó mới đánh nhau với Trung Quốc xong, chả lấy đâu ra lụa Trung Quốc nhé). Hàng lụa Khaisilk hồi đó cũng tạo công ăn việc làm cho khối làng nghề tơ lụa Việt Nam.

Rồi có lần chính quyền kiểm tra hành chính thấy trong nhà có đô la tiền mặt (thu của khách du lịch), số tiền bị tịch thu, Khải suýt bị tạm giữ hầu tra. Thân mẫu của Khải đã nhận vô khám thay cho Khải. Mọi người nghe vậy trách sao con nỡ để thế. Khải bảo: "Con mà vô khám thì mẹ ở ngoài cũng chết. Con ở ngoài còn chạy cứu được mẹ ra". Mấy tháng sau thì bà được ra. Từ đó đến nay, Khải coi mẹ như thánh!

Mình mong dư luận hãy tha thứ cho sai lầm của một người tự làm nên từ hàn vi, không có thế lực để giành giật được miếng ngon của người khác, và đã làm nên cái gì dù nhỏ hay lớn thì cũng khá đẹp".