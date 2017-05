Khám phá không gian sống lý tưởng khu vực Mỹ Đình

Trao cuộc sống tiện nghi

Nằm trong khu vực Mỹ Đình, Mỹ Đình Plaza 2 với hệ thống tiện ích nội khu – ngoại khu đồng bộ, hiện đại hứa hẹn sẽ đem đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi cao cấp nơi vượng khí, đất lành.

Phối cảnh dự án Mỹ Đình Plaza 2 nằm tại trung tâm Mỹ Đình đông vui, sầm uất.

Mỹ Đình đang trở thành một trong những khu sầm uất và đáng sống ở phía Tây thành phố nhờ sự quy hoạch bài bản về cơ sở giao thông, hạ tầng xã hội. Nằm ngay tại trung tâm của khu vực này, Mỹ Đình Plaza 2 sở hữu điểm cộng khi được hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng khu vực. Từ dự án, các cư dân có thể dễ dàng kết nối với các khu vực các tuyến giao thông hiện đại nhất thủ đô như tuyến đường vành đai 3 – cao tốc Hà Nội – Lào Cai, tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội,… các khu vực nội thành cũng như các tỉnh lân cận. Ngoài ra, cư dân tại đây cũng dễ dàng di chuyển đến các trường học, bệnh viện, khu vui chơi, giải trí hàng đầu thành phố như Đại học Quốc gia HN, Học viện báo chí, Đại học thương mại, bệnh viện 198, siêu thị Metro, BigC, TTTM The Garden,…

Ngoài hệ thống hạ tầng kỹ thuật – xã hội hoàn chỉnh, Mỹ Đình Plaza 2 còn đặc biệt thu hút khách hàng nhờ hệ thống tiện ích nội khu hiện đại. Trong khuôn viên dự án, chủ đầu tư dành 03 tầng hầm và 04 tầng khối đế dành cho hầm để xe, trung tâm thương mại, nhà trẻ, nhà hàng, café, phòng sinh hoạt cộng đồng,… nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu vui chơi, mua sắm của cả gia đình.

Bên cạnh đó, với mong muốn đem đến cuộc sống an toàn, bền vững cho cư dân, chủ đầu tư cũng đặc biệt đầu tư các hệ thống báo động, phòng cháy chữa cháy, an ninh giám sát chất lượng cao. Nhờ đó, cư dân có thể hoàn toàn yên tâm cho con em mình vui chơi, giải trí trong khuôn viên dự án mà không cần lo lắng về vấn đề an toàn, cháy nổ,…

Hưởng không gian lý tưởng

Không chỉ mang đến cuộc sống hiện đại, tiện nghi, Mỹ Đình Plaza 2 còn được Chủ đầu tư kỹ lưỡng chăm chút từng góc nhỏ nhằm tạo lập không gian xanh mát, trong lành cho cư dân.

Trong khuôn viên dự án, chủ đầu tư PCC1 ưu ái dành nhiều diện tích cho cây xanh, khu tiểu cảnh, lối dạo bộ,… Đặc biệt, Sky Garden – vườn trên mái còn là điểm nhấn mà ít dự án trong khu vực này có được. Tại đây, cha mẹ có thể thoải mái đi dạo, tập thể dục, ngồi ngắm lũ trẻ nô đùa hay phóng tầm mắt ra Công viên Cầu Giấy ngay gần kề để tận hưởng không khí trong lành sau một ngày dài làm việc vất vả.

Sky Garden là điểm nhấn đặc biệt của dự án trong khu vực Mỹ Đình.

Thêm vào đó, với tâm niệm hình thành không gian sống “xanh – sạch – gần gũi với thiên nhiên” của “cha đẻ” PCC1, Mỹ Đình Plaza 2 sẽ được trang bị những hệ thống hiện đại như hệ thống pin năng lượng mặt trời, hệ thống nước sạch từ công ty nước sạch sông Đà, trạm xử lý nước thải công nghệ tiên tiến,… Việc áp dụng công nghệ thi công tiên tiến nhất hiện nay là bê tông dự ứng lực vừa giúp tiết kiệm, giảm giá thành, đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa mang lại chất lượng cao, tính thân thiện môi trường cho công trình. Nhờ đó, cư dân không chỉ được hưởng lợi từ không gian sống, mà còn giúp tiết kiệm năng lượng trong quá trình sử dụng công trình.

Mỹ Đình Plaza 2, tọa lạc tại số 2 Nguyễn Hoàng, là dự án tâm huyết của Chủ đầu tư uy tín PCC1 và đang được thi công bởi tổng thầu số 01 hiện nay là Conteccons. Dự án có quy mô 02 tòa tháp CT1 – CT2 cao 28 tầng nổi nối liền nhau trên ô đất rộng hơn 5,000m2. Hơn 400 căn hộ tại dự án có diện tích linh hoạt từ 69 – 104m2, bố trí 2 – 3 phòng ngủ, được thiết kế thông minh, hiện đại sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng của cả gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ.

