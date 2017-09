Khám phá những kỳ quan của Trung Quốc qua tour du lịch đẳng cấp nhất thế giới

Trung Quốc là một miền đất đầy hứa hẹn dành cho những người đam mê khám phá, nhưng có thể là một cơn ác mộng với người chưa có kinh nghiệm du lịch tự túc, đó là lý do tại sao nhiều người chọn đã chọn tham gia tour “Roof of the World” (ROTW) của Viking. Cuộc phiêu lưu kéo dài 16 ngày, bao gồm 10 đêm ở các khách sạn sang trọng và một chuyến du lịch trên sông Dương Tử dài 6 ngày quanh tất cả các khu vực nổi tiếng Trung Quốc.

Bắc Kinh

Đến với Bắc Kinh, bạn nên đăng ký cuộc phiêu lưu mạo hiểm Lost Plate, đây là cách tốt nhất để khám phá Bắc Kinh thật sự. Các món ăn rất ngon và hướng dẫn viên du sẽ giới thiệu đầy đủ các món ăn lịch sử và văn hóa của khu vực. Du khách sẽ đi bằng xe tuk-tuk xuống những con hẻm hẹp đến một số gia đình để thử các món mì nổi tiếng. Các điểm dừng khác bao gồm một nhà hàng thịt nướng Mông Cổ và một quán ăn ngoài trời, nơi thực khách có thể tự tạo phiên bản bánh burritos Trung Quốc từ bánh kếp tươi, bánh wafer mỏng.

Sang ngày thứ hai, du khách sẽ đến thăm Quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành, cung điện cổ nhất thế giới, nghe những câu chuyện sống động về 24 vị hoàng đế Trung Hoa. Vào buổi tối, bạn sẽ được thưởng thức một chương trình văn nghệ và những màn Kung Fu mê hoặc.

Tây An

Tây An, một trong những thành phố giàu nhất trên thế giới và từng là thủ đô của Trung Quốc trong suốt mười hai triều đại lịch sử, bây giờ đã trở thành một thành phố công nghiệp bận rộn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể khám phá những công trình lịch sử như quần thể lăng mộ Tần Thủy hoàng với 8.000 chiến binh đất nung có kích thước như người thật và một cặp xe đồng và ngựa được khai quật chỉ cách 20 m về phía tây của ngôi mộ.

Lhasa, Tây Tạng

Lhasa, biểu tượng tâm linh của Tây Tạng, đã thay đổi rất nhiều trong vòng 20 năm trở lại đây. Thị trấn nhỏ xung quanh cung điện Potala, Lhasa hiện đại bây giờ chỉ còn là một vùng ngoại ô ngổn ngang. Nhưng khu phố cổ của Tây Tạng, với các địa điểm tôn giáo và khu chợ sầm uất, vẫn là điểm mơ ước của nhiều nhiếp ảnh gia.

Tuy nhiên, Jokhang Temple, một ngôi đền thiêng 1.300 năm tuổi, là một địa điểm hành hương thiêng liêng vẫn không hề thay đổi. Nơi đây vẫn duy trì nét đặc trưng bằng mùi thơm của bơ yak và những lời cầu nguyện của người Tây Tạng ăn mặc theo kiểu truyền thống. Bạn có thể sẽ bị lạc trong chợ Barkhor quanh đền, nhưng cũng đừng quá lo lắng, mê cung của ngõ hẻm được nối liền với các cửa hàng nhỏ bán tất cả mọi thứ từ quần áo tu sĩ, pho mát, bơ, đồ trang sức và quà lưu niệm.

Đi thuyền trên sông Dương Tử trên Viking Emerald

Tại bến tàu ở Trùng Khánh, bạn sẽ lên con tàu Emerald 256 chỗ, và hưởng thụ những dịch vụ ban đầu như trà ướp lạnh và khăn ướt. Con tàu được trang trí hoa văn tinh xảo, có bãi tắm rộng rãi với nhiều điểm râm mát, quán cà phê internet, thư viện, trà, cà phê và quầy bánh ngọt và phòng nghỉ rộng rãi sáng sủa. Emerald cũng có phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, cửa hàng trà, cửa hàng thủ công mỹ nghệ và cửa hàng may mặc cực kỳ phổ biến.

Những ngày tiếp theo, du khách sẽ thực sự thưởng thức những giây phút nghỉ ngơi yên bình, những buổi chiều vui vẻ trên boong trên, nhấm nháp một ly rượu vang, ngắm nhìn phong cảnh luôn thay đổi từ các rặng núi đá vôi đến vách đá.