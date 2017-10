Khăn lụa Khaisilk vừa có mác "Made in China", vừa có mác "Made in Vietnam", nguồn gốc thật sự ở đâu?

Trong nội dung cung cấp cho chúng tôi, ngày 17/10, Công ty V. có mua 60 chiếc khăn lụa tơ tằm, kích thước 50cm x 50cm với giá 644.000 đồng/chiếc từ Khaisilk 113 Hàng Gai, Hà Nội. Sau đó, công ty này phát hiện trong lô hàng trên có 1 chiếc khăn vừa gắn mác "Made in China" vừa gắn mác Khaisilk Made in Vietnam.

Phía công ty V. đã ngay lập tức lập biên bản ghi nhận sự việc và yêu cầu làm rõ từ phía nhà cung cấp Khaisilk 113 Hàng Gai 4 vấn đề:

Thứ nhất, lô hàng 60 chiếc khăn lụa có thuộc thương hiệu Khaisilk hay xuất xứ từ Trung Quốc?

Thứ hai, khăn thực chất làm từ chất liệu thế nào?

Thứ ba, tại sao trên cùng 1 chiếc khăn lại có 2 mác, 1 Made in China và 1 Khaisilk Made in Vietnam?

Thứ tư, lô khăn 6 chiếc trước đó (5 chiếc giá 1,95 triệu đồng/chiếc và 1 chiếc giá 2 triệu đồng) có xuất xứ thế nào?

Hình ảnh chiếc khăn vừa có Made in China, vừa có Made in Vietnam. Nguồn: Facebook Dang Nhu Quynh

Sau khi nhận được biên bản từ phía công ty V., phía Khaisilk đã có văn bản trả lời. Theo đó, các mẫu khăn lụa công ty V. mua từ cửa hàng Khaisilk 113 Hàng Gai, Hà Nội đều thuộc thương hiệu Khaisilk và được làm từ 100% lụa tơ tằm.

Lý giải về vấn đề nhãn mác, đại diện phía Khaisilk cho biết, "Trên 1 chiếc khăn thuộc mẫu khăn 55x55 cm có 2 nhãn (Khaisilk và Made in China) là do nhân viên bộ phận kho khi soạn lô hàng 60 khăn cho Vinacom, do thiếu 1 chiếc đã lấy ngay trên máy may hiện đang sản xuất cho một khách hàng khác mà không kiểm tra kỹ.

Chiếc khăn này thuộc một đơn hàng khác, do Khaisilk đang sản xuất 350 chiếc cho khách hàng Design GO tại Hong Kong, may riêng nhãn mác "Made in China" theo yêu cầu của khách vì lý do thủ tục nhập khẩu riêng của khách".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra không đồng tình với cách giải thích này từ phía Khaisilk. Theo quan sát, rất nhiều khăn của Khaisilk vẫn còn một miếng trắng nhỏ trên viền, nhiều người cho rằng đó là vết cắt tag cũ.

Chúng tôi sẽ liên hệ với các bên để tiếp tục tìm hiểu và thông tin về sự việc...