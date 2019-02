Kháng thể IgG từ sữa non giúp hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh nguy hiểm ở trẻ

Chia sẻ tại Hội thảo khoa học Dinh dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam do Bộ Y tế phối hợp với công ty Vita Dairy tổ chức ngày 19/1 tại Hà Nội, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hậu-Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi đồng II- cho biết, mỗi ngày bác sĩ nhận được rất nhiều câu hỏi tư vấn của các bà mẹ về tình trạng trẻ hay ốm vặt, lười ăn và cách khắc phục.

Theo Bác sĩ Hậu, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi rất hay mắc các bệnh như viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, cảm cúm, tiêu chảy... và thường xuyên tái phát. Không ít các bà mẹ cho rằng, thời tiết thay đổi thất thường là nguyên nhân khiến trẻ ốm với tần suất dày đặc. Trên thực tế, khí hậu chỉ là tác nhân, còn nguyên nhân xuất phát từ hệ miễn dịch của trẻ kém.

Hệ miễn dịch được coi như “cổng thành” ngày đêm canh gác bảo vệ cơ thể từ vùng hầu họng, xuống tuyến ức, tới lách, đường ruột và hệ thống bạch huyết. Do đó, hệ thống miễn dịch của trẻ còn non nớt, chưa tiếp xúc với tác nhân gây bệnh nhiều, nên hiệu quả bảo vệ còn hạn chế.

Khi sinh ra, cơ thể trẻ nhận được rất nhiều kháng thể mẹ truyền cho con qua nhau thai và qua sữa mẹ. Thế nhưng, sau 6 tháng kháng thể từ miễn dịch thụ động (qua rau thai và cho con bú) sẽ mất dần, em bé sẽ không nhận được kháng thể từ mẹ nữa. Mặt khác, hệ miễn dịch của trẻ phải đến 3 tuổi mới hoàn thiện. Như vậy, khoảng thời gian từ 6 tháng đến 3 tuổi là thời kì miễn dịch thụ động bị mất đi và miễn dịch chủ động chưa hoàn thiện, nên được gọi là thời kì “Khoảng trống miễn dịch”.

Cũng trong hội thảo trên, các chuyên gia dinh dưỡng đã khẳng định, sữa non từ bò, là nguồn sữa thu trong vòng ngày đầu tiên sau khi sinh, chứa nhiều thành phần có hoạt tính sinh học, trong đó quan trọng nhất là thành phần có tác dụng tăng cường miễn dịch – kháng thể tự nhiên IgG.

Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới đã được thực hiện để kiểm chứng công dụng của kháng thể IgG khẳng định: sữa non từ bò có chứa kháng thể IgG giúp làm giảm thời gian điều trị, giảm số lần tiêu chảy, giúp làm virus âm tính nhanh hơn so với nhóm không dùng.(1); Một nhóm trẻ em khác từ 6 đến 30 tháng tuổi ở Phần Lan bị nhiễm Rotavirus cũng được các bác sĩ cho dùng sữa non IgG trong 4 ngày. Kết quả, trẻ giảm thời gian và số lần đi ngoài, giảm thể tích phân.(2); Ngoài ra, 160 trẻ em Ai Cập từ 1 đến 6 tuổi bị viêm đường hô hấp và tiêu chảy tái phát, đã được dùng sữa non từ bò theo liều chuẩn trong 2 tháng. Kết quả, làm giảm tần suất mắc bệnh và số lần nhập viện do nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu chảy.(3)

Theo các nhà khoa học kết luận, với trẻ trong giai đoạn khoảng trống miễn dịch, bổ sung kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non giúp hệ miễn dịch được củng cố vững chắc, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, và bảo vệ cơ thể để bé phát triển khỏe mạnh hơn.

Cũng tại hội thảo, Công ty Vitadairy đã trình bày ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch vào trong sản phẩm Colosbaby. Đây là Công ty tiên phong đưa kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non cao cấp nhập khẩu từ Mỹ, đảm bảo hàm lượng kháng thể IgG dạng còn hoạt tính vào sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ. Sản phẩm Colosbaby giúp trẻ vừa được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, vừa tăng cường miễn dịch, góp phần phòng ngừa bệnh tật. Với việc bổ sung kháng thể tự nhiên IgG từ sữa non hàm lượng cao, liều bổ sung chuẩn theo khuyến cáo khoa học từ các nghiên cứu lâm sàng, sử dụng 2-3 ly Colosbaby mỗi ngày chính là một trong những giải pháp hỗ trợ đắc lực nhất cho hệ miễn dịch của trẻ, giúp “lấp đầy” khoảng trống miễn dịch, ngăn ngừa được bệnh tật, trẻ không còn ốm vặt.

Hilpert H, Brüssow H, Mietens C, Sidoti J, Lerner L, Werchau H. Use of bovine milk concentrate containing antibody to rotavirus to treat rotavirus gastroenteritis in infants. J Infect Dis. (1987) 156:158–66.

1. Ylitalo S, Uhari M, Rasi S, Pudas J, Leppaluoto J. Rotaviral antibodies in the treatment of acute rotaviral gastroenteritis. Acta Paediatr (1998) 87:264–7.

2. Saad K, et al. E◊ects of bovine colostrum on recurrent respiratory tract infections and diarrhea in children. Medicine (Baltimore) (2016) 95:e4560