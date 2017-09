Khánh thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện có tổng chiều dài 5,44km. Đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

Trước đây, để đến huyện đảo Cát Hải, phải đi phà Đình Vũ trong 1 giờ (chỉ có 2 chuyến đi, về trong ngày). Từ hôm nay, nhờ có cầu vượt biển, mọi người sẽ chỉ mất chưa đầy 30 phút.

Cầu thuộc dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện với tổng chiều dài 15,63km. Điểm đầu nối từ đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (tại nút Tân Vũ) thuộc phường Tràng Cát, quận Hải An; điểm cuối là cổng cảng Lạch Huyện (cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng) thuộc huyện Cát Hải.

Trong đó, phần cầu có chiều dài 5,44km; phần đường dẫn dài 10,19km. Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cầu rộng 16m.

Tổng mức đầu tư dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện là 11.849 tỷ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Những hình ảnh cầu vượt biển nhìn từ trên cao:

Việc đưa vào khai thác đoạn tuyến dài 15,63km đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện không chỉ phá thế đảo "ba không" của Cát Hải mà còn mở ra cơ hội lớn cho TP Hải Phòng và các tỉnh Đông Bắc bộ

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện do liên doanh các nhà thầu Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd cùng tập đoàn Cienco4 và tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công

Cầu vượt biển lúc hoàng hôn

Cầu vượt biển có bề rộng 29,5km với 6 làn xe (4 là xe cơ giới va 2 làn xe thô sơ). Cầu được thiết kế chạy với tốc độ 80 km/h