Khánh thành hệ thống công viên tiêu chuẩn 5 sao tại thành phố Đà Nẵng

Chính thức thành lập từ năm 2011, với ngành nghề chính là đầu tư và phân phối bất động sản, đặt mục tiêu tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm dành cho mọi gia đình, dòng sản phẩm chất lượng sống cao, Đất Xanh Miền Trung đã và đang từng bước trở thành công ty bất động sản lớn mạnh tại Việt Nam.

Với năng lực tài chính vững mạnh, Đất Xanh Miền Trung hiện nay nằm trong top 3 công ty bất động sản hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên với tổng tài sản lên đến 1,500 tỷ đồng và đang sở hữu hơn 100 ha đất đô thị, ước tính đóng góp hơn 100 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách Nhà Nước.

Không những vậy, Đất Xanh Miền Trung còn được biết đến như đơn vị tiên phong xây dựng, phát triển mô hình “shophouse thông minh - sử dụng năng lượng sạch” với mỗi sản phẩm nhà ở đều được đảm bảo theo 5 giá trị cốt lõi bền vững: tính nghệ thuật, không gian sống resort, nhà công nghệ thông minh, tính đa năng và năng lượng tái tạo.

Một trong những dự án nổi bật đang không ngừng khẳng định sức hút mạnh mẽ và thu hút khách nhất hiện nay của công ty là khu đô thị xanh – thông minh – toàn diện Lakeside Palace. Đây là dự án duy nhất phát triển mô hình sống xanh và phát triển bền vững cho mọi cư dân ngay tại trung tâm Tây Bắc Đà Nẵng.

Được khởi công từ tháng 3/2017 và theo lộ trình đề ra thì dự án sẽ hoàn thiện 100% hạ tầng giao thông vào tháng 11/2017. Tiếp đến vào tháng 12/2017, Đất Xanh Miền Trung sẽ triển khai xây dựng 100 căn shophouse view hồ sinh thái tại Đà Nẵng và dự kiến đến tháng 6/2018 sẽ bàn giao toàn bộ cho chủ sở hữu.

Từ tháng 5/2017, các tiện ích nội khu như cổng chào dự án, công viên sinh thái, khu thể thao ngoài trời, quảng trường ven hồ… bắt đầu được thi công để đưa vào sử dụng trong khu đô thị. Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục liên quan thuộc Lakeside Palace và dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án.

Đặc biệt đáng chú ý, ngay tại dự án sẽ phát triển dãy nhà phố shophouse thông minh – năng lượng sạch của khu vực được quy hoạch vô cùng hiện đại với toàn bộ vật liệu xây dựng đều đạt chuẩn 5 sao và được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài tạo nên giá trị sống mang đẳng cấp thượng lưu cho chủ nhân.

Mỗi căn shophouse đều được chăm chút tỉ mỉ trong từng centimet với hàng loạt nguyên vật liệu cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng được đưa vào thi công như đá Marble Travertine, ngói Thái Lan, gạch lát sân grannite, cửa nhôm cao cấp, kính cường lực 10MM – 12MM, hệ thống chiếu sáng nội thất Philips, hệ thống tường vây được ốp lát đá tự nhiên đa quy cách, kết cấu tường riêng – móng riêng… nhằm đảm bảo độ bền vững trong từng sản phẩm mang đến sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Sự độc đáo và ấn tượng làm nên giá trị khác biệt của shophouse Lakeside Palace do Đất Xanh Miền Trung xây dựng chính là sự kết hợp giữa phong cách nghỉ dưỡng cùng không gian kinh doanh, thương mại thông minh hàng đầu. Mỗi căn shophouse bên hồ đều khắc họa không gian sống riêng biệt, độc đáo nhưng vẫn kết hợp hài hòa trong phong cách thiết kế chung, tôn vinh vẻ đẹp của lối kiến trúc tân cổ điển đẳng cấp mà trang nhã.

Các phòng được bố trí liền mạch, thoáng đãng, dễ dàng đón ánh nắng và làn gió ban mai, dẫn dắt tầm nhìn của gia chủ ra mặt hồ hiền hòa phía trước cũng như tạo sự kết nối với khu vườn yên bình và hồ bơi xanh mát trong khuôn viên sau nhà.

Ngoài ra, sự thông minh trong thiết kế shophouse Lakeside còn được thể hiện qua hệ thống ánh sáng âm thanh, an ninh 24/24 tại đây. Chủ nhân sẽ không còn phải quá lo lắng về vấn đề an ninh, an toàn của căn nhà khi vắng nhà bởi hệ thống camera an ninh hiện đại bậc nhất kết nối trực tiếp với hệ thống báo động tự động hóa được lắp đặt đầy đủ, khéo léo và đầy thẩm mỹ.

Đồng thời, với tính năng tích hợp phần mềm thương mại cùng giám sát thiết bị căn nhà, chủ nhân có thể điều khiển và theo dõi mọi hoạt động kinh doanh tại shophouse.

Cảnh đêm rực rỡ tại tiểu khu Park I Lakeside Palace.

Ngày 22/10 vừa qua, Đất Xanh Miền Trung đã khánh thành Tiểu Khu Park I thuộc hệ thống công viên đẳng cấp quốc tế theo tiêu chuẩn năm sao của dự án Lakeside Palace và tổ chức một sự kiện tri ân đặc biệt nhằm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả khách hàng thân thiết đã ủng hộ và đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua.

Chương trình diễn ra thành công và tạo được dấu ấn tốt đẹp với hơn 1.000 khách mời tham dự. Qua đó, Đất Xanh Miền Trung cam kết sẽ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và tiếp tục tạo nên kỷ lục trong phát triển xây dựng và bàn giao nhà.