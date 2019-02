Khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro do Vietcombank tài trợ vốn

Sáng ngày 23/02/2019, tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An cùng Công ty Cổ phần tập đoàn Thiên Minh Đức (TMD) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Lễ Khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro. Đây là dự án tổng kho xăng dầu và các sản phẩm sau dầu mỏ do TMD làm chủ đầu tư được triển khai tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với nguồn vốn vay trên 700 tỷ đồng từ Vietcombank.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Tổng kho và bến cảng xăng dầu DKC Petro (trong ảnh: ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank, ngoài cùng bên trái)

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh và các đơn vị trực thuộc.

Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên HĐQT cùng Giám đốc Khối Bán buôn; Lãnh đạo một số phòng ban tại TSC và các chi nhánh: Nghệ An, Vinh, Bắc Hà Tĩnh.

Dự án Tổng kho xăng dầu DKC và các sản phẩm sau dầu mỏ nằm trong khuôn khổ của dự án "Quy hoạch hệ thống sản xuất và phân phối xăng dầu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025" đã được Bộ Công thương phê duyệt, nhằm tăng cường năng lực của hệ thống kho tiếp nhận đầu mối và kho phân phối tại khu vực Bắc Trung bộ, đồng thời bảo đảm cung ứng khối lượng xăng dầu cho nước bạn Lào.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu Nghệ An có thêm một dự án mới, hiện đại, bổ sung quan trọng vào hệ thống kho đầu mối ở khu vực Bắc Trung bộ; đảm bảo cung cấp xăng dầu cho nước bạn Lào, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và đặc biệt đóng góp quan trọng vào ngân sách cho tỉnh Nghệ An.

Cũng trong buổi sáng ngày 23/02, nhân dịp Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với các doanh nghiệp tiêu biểu đầu tư vào tỉnh Nghệ An.