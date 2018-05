Khánh thành trường mầm non Lệ Xá CapitaLand Hope

Trường mầm non Lệ Xá CapitaLand Hope ở Việt Nam vừa khánh thành, đánh dấu ngôi trường thiện nguyện thứ 28 trong hệ thống trường Hope School trên thế giới và là ngôi trường thứ ba tại Việt Nam.

Trường mầm non Lệ Xá CapitaLand Hope được quĩ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation (CHF) xây lên với tổng kinh phí trên 3.700.000.000 (ba tỷ bảy trăm triệu đồng). Tổ chức phi chính phủ World Vision và chính quyền huyện Tiên Lữ (tỉnh Hưng Yên) đã cùng hỗ trợ dự án này.

Trường mầm non Lệ Xá CapitaLand Hope là ngôi trường mầm non lớn nhất xã Lệ Xá, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáp dục của địa phương với khoảng 350 em thiếu nhi dưới năm tuổi. Ngôi trường rất xinh đẹp, an toàn và thân thiện với môi trường, tạo điều kiện rất tốt cho các bé mầm non học tập.

Với sự hỗ trợ của quĩ CapitaLand Hope Foundation, trường mầm non cao hai tầng với 10 phòng học được trang bị dụng cụ học tập, phòng giáo viên, phòng họp, nhà vệ sinh và sân chơi xinh xắn, có các thiết bị đồ chơi giúp các bé phát triển các kỹ năng. Từ khi trường được hoàn thiện vào cuối năm 2017, tỷ lệ trẻ đến trường đã tăng thêm 10%, đạt tỷ lệ số trẻ đến trường là 73%.

Tình nguyện viên dùng lốp xe cũ để làm góc sân chơi cho trẻ.

Ông Tan Seng Chai, Tổng Giám Đốc Nhân Sự Tập đoàn CapitaLand và Giám đốc quĩ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation đã có mặt trong buổi lễ khánh thành trường, chia sẻ: “Tập đoàn CapitaLand tập trung vào nỗ lực hợp tác thiện nguyện, từ cách chúng tôi dùng năng lực chuyên môn trong ngành bất động sản để giúp cộng đồng, phối hợp giữa nhu cầu của cộng đồng để thiết kế và xây dựng, cho tới cách chúng tôi hỗ trợ nhu cầu của các em thiếu may mắn. Chúng tôi kết hợp năng lực trong thiết kế, xây dựng và qui hoạch của ngành bất động sản, cùng với sự nhiệt tình của nhân viên để xây nên những cộng đồng bền vững khắp toàn cầu.”

Ông Chen Lian Pang, Tổng Giám Đốc CapitaLand Việt Nam cho biết: “Việt Nam là thị trường chủ đạo của tập đoàn CapitaLand và chúng tôi luôn cam kết đóng góp sức mình vào hành trình đô thị hóa đất nước Việt Nam. Thành công trong kinh doanh dài hạn của CapitaLand gắn liền với sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ muốn phát triển kinh tế mà còn quan tâm đến môi trường và xã hội. Điều này gắn liền với tôn chỉ của chúng tôi “Xây dựng con người, xây dựng cộng đồng”.

Tình nguyện viên xếp bánh xe thiết kế góc sân chơi.

Từ ngày 1 đến 8/5/2018 vừa qua, CapitaLand đã tổ chức cho khoảng 80 nhân viên của Tập đoàn từ khắp nơi trên thế giới về tỉnh Hưng Yên, huyện Tiên Lữ, xã Lệ Xá để tham gia làm sân chơi và trang trí tranh tường cho trường mẫu giáo Lệ Xá CapitaLand Hope. Chuyến thiện nguyện quốc tế này còn có sự góp sức của nhóm sinh viên trường Đại học Kiến Trúc và Xây Dựng Singapore (SUTD) và trường Đại học Xây Dựng.

Trước đó vào tháng 1/2018, đại diện phụ huynh học sinh và giáo viên trường đã cùng thống nhất về thiết kế thông qua buổi trao đổi với trường Đại học Kiến Trúc và Xây Dựng Singapore (SUTD) và trường Đại học Xây Dựng. Tiến sĩ Chong Keng Hua, trường Đại học Kiến Trúc và Xây Dựng Singapore (SUTD) chia sẻ: Chúng tôi rất vui được tham gia cùng dự án thiện nguyện này cùng quĩ CapitaLand Hope Foundation. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác giữa các nền văn hóa khác nhau sẽ cho kết quả bền vững tại địa phương và ngày càng cải thiện điều kiện học tập cho trẻ.”

Công ty sơn Nippon Paint đã hỗ trợ sơn cho chuyến thiện nguyện này. Ông Ee Soon Hean, Tổng Giám đốc Nippon Paint Việt Nam chia sẻ: "Nippon Paint Việt Nam vô cùng vinh dự là đơn vị đồng hành cùng CapitaLand Hope Foundation trong dự án làm đẹp bề mặt trường mầm non Lệ Xá CapitaLand Hope. Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đến đối tượng sử dụng để cung cấp hệ thống sơn phù hợp nhất, nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ đang học tại trường.

Trường mầm non Lệ Xá CapitaLand Hope là ngôi trường thứ ba của hệ thống Hope School của CapitaLand tại Việt Nam, hai ngôi trường kia là trường tiểu học Năng Yên CapitaLand Hope (tỉnh Phú Thọ) và trường tiểu học Thạnh Phước CapitaLand Hope (tỉnh Long An).