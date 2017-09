Khi côn trùng được nâng tầm thành món ăn đẳng cấp, phục vụ trong nhà hàng sang trọng Thái Lan

Insects in the Backyard được cho là nhà hàng đầu tiên ở đất nước Chùa Vàng, với menu chỉ phục vụ các món ăn chế biến từ các loài sâu bọ và côn trùng 6 chân. Tuy nhiên, vì sở thích ăn uống của mỗi khách hàng lại khác nhau, nên các nguyên liệu sẽ được chế biến theo nhiều cách vô cùng phong phú. Có món ăn làm từ côn trùng nhưng không nhìn thấy hình dạng của chúng, vì khách châu Âu không thích. Nhưng cũng có những món ăn mà côn trùng phải được giữ nguyên hình dạng, bộ phận vì thực khách châu Á thích thưởng thức như vậy. Điều quan trọng mà nhà hàng hướng tới là sự thoải mái của khách hàng khi đến với Insects in the Backyard.

Món khai vị: Salad dưa hấu với kem bơ, thịt lợn hun khói và sâu bướm tre. Những con sâu bướm chiên giòn có hương vị mằn mặn như mực, và nằm trong số những loài côn trùng đắt nhất nhất trong thực đơn của nhà hàng. Để có những nguyên liệu chế biến này, nhà hàng phải nhập trực tiếp từ một trang trại ở miền Bắc Thái Lan với giá 120 bath (1 USD/kg).

Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, có khoảng 1.900 loài côn trùng có hàm lượng protein cao, lượng khoáng chất, chất béo và chất đạm đạt tiêu chuẩn để bổ sung vào chế độ ăn kiêng của 2 tỉ người trên thế giới.

Pasta tươi được làm từ bột mỳ, dế chiên, húng quế đen và thịt lợn hun khói. Đặc biệt, loại bột mì làm nên món pasta này là bột xay từ con dế, sau khi đã được sấy khô. Bằng cách này, món mỳ không những thêm bổ dưỡng mà còn có hương vị đặc biệt hơn so với các loại bột mỳ thông thường. Trong khi đó, cũng từ những con dế, nhà hàng có thể chiên hoặc xào để làm món mặn ăn kèm.

Nguyên liệu được sử dụng trong một số món ăn mà thực khách tại nhà hàng yêu thích là: kiến, châu chấu, trứng kiến, dế trắng, bọ cánh cứng, sâu bướm tre và con nhộng.

Tất cả các nguyên liệu này đều được nuôi trong các trang trại gia đình ở khắp nơi trên đất nước Thái Lan, đảm bảo môi trường không có hóa chất. Có thể hiểu vì sao chế biến từ những loài côn trùng quen thuộc mà món ăn ở đây lại đắt như vậy.

Insects in the Backyard là một nhà hàng có phong cách kết hợp giữa Mỹ, Pháp, Ý và Địa Trung Hải, trong khi chỉ phục vụ món ăn truyền thống của Thái Lan và châu Á.

Cua và bọ cánh cứng được rưới sốt nghệ tây là món ăn tiếp theo được giới thiệu. Theo bếp trưởng của nhà hàng, bọ cánh cứng có vị hơi giống loài cua, và cấu trúc nhân vỏ cũng tương tự. Để chuẩn bị món ăn, ông phải rang bọ lên, sau khi vỏ đã khô thì nhẹ nhàng kéo thịt ra ngoài. Mỗi con bọ cánh cứng sẽ chỉ ra được 3 – 4gr thịt, và cần khoảng 20 con để hoàn thiện một suất ăn cho khách hàng.

Kiến và trứng kiến cũng là nguyên liệu được ưa thích, vì chúng có vỏ giòn trong khi trứng kiến thì mềm và hơi có vị chua độc đáo.

Món cá biển nướng với sốt cà chua, kiến muối sốt rượu vang trắng, trứng kiến chiên và salad ngô. Vị chua trong món trứng kiến và nước sốt rượu vang trắng sẽ làm dịu đi vị tanh của cá, vốn thường được áp chế bằng nước chanh.

Chân của một chú châu chấu trước khi bị đưa vào nồi, trở thành một món ăn tinh xảo, ngon miệng.

Bếp trưởng Mai Thitiwat của nhà hàng đang chuẩn bị món cơm Ý chiên tôm hùm và châu chấu, cà chua sấy khô. Vì châu chấu cũng có hương vị khá giống tôm nên có thể kết hợp trong chế biến. Tuy nhiên, anh khuyên thực khách là nên bỏ chân châu chấu trước khi ăn vì nó khá cứng và mảnh, nếu không cẩn thận có thể bị thương trong miệng.

“Chân dung” món cơm Ý chiên tôm hùm và châu chấu

Những con tằm đã sẵn sàng được lên bếp. Nhà hàng Insects in the Backyard nhập chúng từ một trang trại nuôi bằng ngô nên con tằm có màu vàng tự nhiên rất bắt mắt.