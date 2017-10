Khi lãi từ kinh doanh taxi ngày càng mỏng, quảng cáo bất ngờ trở thành “nguồn sống” của Vinasun

Đánh mất thị phần vào tay Uber và Grab, Vinasun đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất lịch sử doanh nghiệp này.

Hoạt động kinh doanh taxi liên tục đi xuống, giá cổ phiếu VNS trên sàn chứng khoán đã bốc hơi một nửa kể từ đầu năm cho thấy, các nhà đầu tư đang cảm thấy lo ngại về viễn cảnh không mấy sáng sủa đối với ‘ông lớn’ kinh doanh taxi này.

Sau báo cáo kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm, Vinasun tiếp tục báo kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm ½ so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý Vinasun ghi nhận lãi tệ nhất trong vòng 5 năm qua.

Doanh thu thuần trong quý III của Vinasun đã giảm gần 54% so cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 547 tỷ đồng. Kéo theo lợi nhuận giảm 50% so với cùng kỳ năm trước xuống mức gần 46 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm, Vinasun thực hiện được gần 2.451 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29% so cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế giảm 39% xuống mức 146 tỷ đồng.

Đóng góp rất lớn vào lợi nhuận của Vinasun vẫn đang là hoạt động thanh lý xe. Dù vậy, thu nhập thuần từ hoạt động thanh lý xe đã cho thấy mức sụt giảm so với cùng kỳ năm trước khi chỉ đạt mức 90 tỷ đồng, giảm gần 23 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý III, Vinasun cho biết đã tiếp tục cắt giảm thêm 1.887 nhân sự. Số nhân viên của Vinasun tính đến 30/09/2017 chỉ còn 7.292 người so với 17.160 người hồi đầu năm.

Song song đó, hoạt động chuyển đổi mô hình kinh doanh từ chia sẻ doanh thu sang mô hình cho thuê xe cũng cho thấy đã có chuyển biến khá tích cực. Trong 9 tháng đầu năm nay, Vinasun đã lần đầu ghi nhận khoản doanh số từ nhượng quyền thương mại và khai thác taxi đạt 341 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn từ hoạt động này chỉ được ghi nhận hơn 90 tỷ đồng đem về cho Vinasun một khoản lợi nhuận gộp 250 tỷ đồng. Riêng trong quý III, doanh thu và lợi nhuận gộp từ hoạt động này được Vinasun ghi nhận đến 239 tỷ đồng mà chỉ mất 25 tỷ đồng giá vốn.

Một chi tiết đáng chú ý khác trong báo cáo kỳ này là con số doanh thu từ quảng cáo tăng cao đột biến trong 9 tháng đầu năm lên mức 26,3 tỷ đồng so với khoản gần 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây trở thành nguồn thu quan trọng bên cạnh hoạt động thanh lý xe của Vinasun trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính đi xuống.

Quảng cáo trên Taxi là hình thức dán decal quảng cáo với thương hiệu, thông điệp truyền thông hay chương trình khuyến mãi của nhãn lên thân xe, kính xe hoặc bỏ tờ rơi phía sau ghế hay sáng tạo bất cứ hình thức quảng cáo nào có thể nhưng không vi phạm luật quảng cáo, luật giao thông đường bộ.

Không chỉ có Vinasun, các hãng taxi khác như Mai Linh cũng đang thu về một khoản phí rất lớn từ hoạt động dán quảng cáo trên xe. Con số cụ thể không được Mai Linh công bố, nhưng trên BCTC bán niên năm 2017, Mai Linh thu về gần 435 tỷ đồng “thu nhập khác” bên cạnh khoản thanh lý xe.