Khó khăn chồng chất, RIC báo lỗ lớn hơn 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã CK: RIC) đã công bố BCTC quý 3/2017 với con số thua lỗ lớn nhất kể từ khi niêm yết.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 11,7 tỷ đồng giảm chỉ còn bằng 1/7 so với cùng kỳ năm trước trong khi giá vốn hàng bán lên tới 64,3 tỷ đồng khiến RIC chịu lỗ gộp 52,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt 19,5 tỷ đồng.

Trong kỳ các khoản chi phí vẫn ở mức cao, chi phí tài chính là 3,3 tỷ đồng, chi phí bán hàng 5,4 tỷ đồng và chi phí QLDN 12,3 tỷ đồng, nhờ có thêm 3,8 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên RIC còn lỗ sau thuế hơn 69 tỷ đồng cao hơn rất nhiều con số lỗ 3,2 tỷ đồng trong quý 3/2016 – Đây cũng là con số thua lỗ lớn nhất kể từ khi niêm yết của RIC.

Theo giải trình từ phía công ty doanh thu sụt giảm là do công ty có hai đại lý lớn là Đại lý Long bay và Tập đoàn giải trí Kim Long, từ tháng 8/2017 hai đại lý này do lượng khách ít nên đã thu hẹp kinh doanh vì vậy lượng khách đến công ty chơi bài giảm mạnh nên doanh thu CLB giảm. Mặt khác do từ cuối năm 2016 trên địa bàn thành phố Hạ Long có thêm 02 doanh nghiệp kinh doanh múa rối nước nên giữa tháng 7/2017 công ty đã dừng kinh doanh hoạt động này làm cho doanh thu của công ty giảm.

Công ty cũng cho biết trong kỳ đã tiến hành thanh lý một số vật tư xây dựng tồn kho lâu ngày nên giá vốn tăng, công ty dừng kinh doanh bộ phận Múa rối nước nên chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho CBNV nghỉ việc khiến chi phí QLDN tăng.

Với cả 3 quý kinh doanh thua lỗ, lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 RIC đạt 152,5 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 40% so với cùng kỳ, LNST ghi âm 101,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 24,4 tỷ đồng.

Sau khi lỗ 18,6 tỷ đồng trong năm 2016, năm 2017 RIC đặt mục tiêu đạt khoảng 372 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi tới gần 41 tỷ đồng, thậm chí công ty còn kỳ vọng với khoản lãi này trong năm 2017 sẽ giúp công ty khắc phục được tình trạng lỗ lũy kế. Tuy nhiên kỳ vọng này có vẻ khó khả thi khi tính đến 30/9, RIC lỗ lũy kế hơn 141 tỷ đồng, quý 4 hàng năm cũng không phải là mùa kinh doanh chính của công ty.