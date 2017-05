Khoa học chứng minh: Người hay "cao su" lại dễ thành công và sống lâu hơn

Bạn có đồng ý rằng trong số bạn bè, đồng nghiệp của bạn, có một vài người luôn luôn đi muộn? Bất chấp không gian, bất chấp thời gian, bất chấp cả đối tượng và tình huống… họ muộn thì vẫn cứ muộn – như bao lần.

Tuy nhiên, những người thường đi muộn lại là những người ít gặp căng thẳng dẫn tới ít gặp các vấn đề sức khỏe và họ cũng là người rất sáng tạo và có cái nhìn bao quát. Tất cả những điều này dẫn tới khả năng thành công cao khi làm việc đồng thời cũng sống lâu hơn những người bình thường.

Chậm chạp là do có xu hướng lạc quan

Trong cuốn sách "Never be late again", tác giả DeLonzor nói: "Nhiều người trễ giờ thường có xu hướng vừa lạc quan và vừa không thực tế và điều này ảnh hưởng nhiều đến nhận thức của họ về thời gian. Họ tin rằng họ có thể tập chạy, đến lấy quần áo tại tiệm giặt, ghé vào cửa hàng tạp hóa và đón con ở trường chỉ trong 1 giờ".

Điều đó giải thích rằng nếu ai đó luôn đến trễ trong mọi cuộc hẹn, thì lý do có thể vì họ là một người lạc quan. Nếu họ là một người lạc quan, họ thường có xu hướng nghĩ rằng họ nắm giữ nhiều thời gian hơn so với thực tế.

Còn nữa, tính lạc quan, cũng là tính cách có quan hệ mật thiết với thói quen đi muộn, là yếu tố giúp con người sống lâu. Nếu sống một cuộc sống với thái độ lạc quan, trái tim bạn sẽ rất khỏe mạnh, bởi nó không phải chịu quá nhiều sức ép từ sự căng thẳng, tiêu cực.

Thay vì căng thẳng khi một ai đó đến muộn, bạn hãy nghĩ đơn giản rằng: Họ là những người lạc quan, chỉ là sự lạc quan thôi thúc họ đến muộn hơn một chút mà thôi!

Sự tích cực này cũng khiến bạn có khả năng thành công cao hơn

Trong một nghiên cứu về các nhân viên bán hàng được thực hiện bởi Metropolitan, kết quả cho thấy rằng "những nhân viên nằm trong top 10% những người lạc quan nhất đạt được doanh số nhiều hơn 88% so với những nhân viên nằm trong top 10% người bi quan nhất".

Họ là những người rất nhiệt tình

Những người thường đến trễ giờ thường nằm trong nhóm người nhiệt tình. Điểm yếu của họ bao gồm quá cởi mở, bị phân tán và không kỷ luật nhưng phẩm chất tích cực của họ là những người hướng ngoại, phóng khoáng, vui vẻ và phấn khởi.

Họ có cảm nhận về thời gian có một chút khác biệt

Giáo sư tâm lý học Đại học bang San Diego – Jeff Conte đã tiến hành một nghiên cứu 2 nhóm tính cách: nhóm A (cạnh tranh và thiếu kiên nhẫn) và nhóm B (thoải mái, sáng tạo) trong đó nhưng người hay trễ giờ rơi vào nhóm B. Những người tham gia sẽ phải đoán xem bao nhiêu thời gian đã trôi qua (thời gian là 1 phút). Những người nhóm A trả lời trung bình là 58 giây còn những người nhóm B trả lời trung bình là 77 giây. Như vậy những người thường chậm trễ cảm nhận thời gian dài hơn thực tế.

Những người thành công thường làm nhiều việc một lúc

Những người thường đi trễ cảm thấy họ nắm giữ nhiều thời gian so với thực tế, vì vậy họ thường làm nhiều hơn một công việc tại một thời điểm. Họ cũng là những người một khi đã làm việc thì rất tập trung vào việc đó. Mà đã làm một lúc nhiều công việc với sự tập trung cao độ, người ta sẽ quên đi mất cảm giác thời gian đang trôi qua. Kết quả tất yếu là sẽ đi muộn.

Người đi muộn có khả năng sáng tạo cao

Họ không thích làm theo hướng dẫn, không tin vào những ước tính trên Google Map hoặc suy nghĩ tuyến tính,… Điều này có nghĩa họ là những người rất sáng tạo, và những hướng giải quyết vấn đề của họ hầu như rất độc đáo so với người bình thường.

Theo chuyên gia tim mạch, những người hay đến trễ có khả năng mắc bệnh thấp hơn

Trong một nghiên cứu của Tạp chí Quốc tế Clinical and Health Psychology, những người nhóm A được cho là có nhiều khả năng có nguy cơ cao đối với các bệnh mạch vành. Điều này là do họ phải chịu mức độ căng thẳng cao – nghĩa là những người nhóm B ít lo lắng về thời gian có khả năng thấp hơn gặp phải những vấn đề sức khỏe.

Theo Diệu Bảo

Trí thức trẻ