Khoảng cách giàu nghèo nghiệt ngã tại Ấn Độ nhìn từ đám cưới 100 triệu USD, kéo dài hàng tuần của con gái tỷ phú

Đối với người dân Ấn Độ, đám cưới là một trong những lễ hội quan trọng nhất của đời người và được trang hoàng hết mức có thể. Tuy nhiên, đám cưới kéo dài hàng tuần liền của cô Isha Ambani, con gái của người đàn ông giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, được đánh giá được nâng tầm lên một mức độ mới mà không chỉ Ấn Độ, cả thế giới cũng phải ngước nhìn.

Tuy nhiên, câu chuyện này lại không hoàn toàn phủ màu hồng nếu nhìn từ khía cạnh phân biệt giàu nghèo, khi mà hàng triệu người Ấn Độ vẫn phải sống trong cảnh đói kém, bần cùng cũng như bị phân biệt đối xử.

Mới đây, cô Ambani 27 tuổi đã lấy người bạn từ thời thơ ấu Anand Piramal, một doanh nhân bất động sản 33 tuổi. Câu chuyện này sẽ chẳng có gì thu hút khi lại thêm một gia đình của tầng lớp thượng lưu nữa được xây dựng. Điều khiến mọi người chú ý là đám cưới bao gồm rất nhiều lễ hội. Theo tờ New York Times, đám cưới của cặp đôi này bao gồm ít nhất 5 lễ hội đã được tổ chức, đó là chưa kể khoản tiền khổng lồ cho những phòng khách sạn hạng sang, đèn chùm trang trí, những bữa tiệc và các hoạt động giải trí đi kèm.

Bữa tiệc ăn hỏi hoành tráng ở Udaipur

Theo hãng tin Bloomberg ước tính, chi phí cho đám cưới trên có thể lên đến 100 triệu USD nhưng một người thân trong gia đình này phủ nhận con số đó. Những tính toán sử dụng giá cả của các dịch vụ trong bữa tiệc cho thấy con số chỉ vào khoảng gần 15 triệu USD.

Dẫu vậy, chi phí tại Ấn Độ rẻ hơn nhiều quốc gia khác và giá trị thực của buổi lễ cũng sẽ cao hơn nhiều. Ví dụ đám cưới của Hoàng tử Anh Harry với nữ diễn viên Meghan Markle tốn khoảng 40 triệu USD nhưng chi phí nhân công tại đây khá lớn và hệ quả là sự hoành tráng chưa chắc đã bằng đám cưới của cô Ambani.

Tuy nhiên cho dù giá cả là bao nhiêu thì đối với tỷ phú Mukesh Ambani, người có khối tài sản lên tới 42 tỷ USD, cũng chẳng có vấn đề gì. Đế chế kinh doanh của tỷ phú Ambani hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ dầu mỏ, viễn thông, hóa chất, may mặc, thực phẩm cho đến công nghệ. Tập đoàn Reliance Industries của tỷ phú Ambani thậm chí được coi là bộ mặt của toàn ngành công nghiệp Ấn Độ.

Hoạt động của tập đoàn này tác động đến hầu hết đời sống của người dân Ấn Độ và điều dĩ nhiên, đám cưới của cô con gái Isha trở thành tiêu điểm của mọi người.

Nói đơn giản, đám cưới của Isha được ví như lễ hội của cô công chúa giới thượng lưu.

Isha (trái) cùng bà Hillary Clinton và mẹ của cô

Cô Isha Ambani

Ca sĩ Beyonce đăng hình biểu diễn tại bữa tiệc

Theo tác giả James Crabtree của cuốn "The Billionaire Raj: A Journey Through India’s New Gilded Age", các đám cưới tại Ấn Độ trong vài năm trở lại đây đã trở thành biểu tượng quyền lực, danh vọng và sự giàu sang của giới thượng lưu. Đây là lý do khiến những đám cưới và lễ hội ăn hỏi ngày càng trở nên xa xỉ và hoành tráng.

Tiệc ăn hỏi được tổ chức bởi gia đình Ambani tại thành phố Udaipur, miền Bắc Ấn Độ, nơi có lâu đài nổi tiếng của tỷ phú này. Rất nhiều người nổi tiếng đã được mời đến bữa tiệc như cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, hay nghị sĩ John Kerry. Trong khi đó nữ ca sĩ Beyonce cũng được mời đến biểu diễn trong vòng 45 phút với rất nhiều phục trang thay đổi.

Bữa tiệc hoành tráng đến nỗi ngôi sao Bollywood Salman Khan được mời đến chung vui đã phải đăng trên Twitter đùa rằng ông chỉ đóng vai trò một vũ công nhảy nền cho mọi người.

Thậm chí thành phố Udaipur cũng bị quá tải khi khách mời của tỷ phú Ambani chiếm hết các phòng khách sạn cũng như làm ùn tắc sân bay. Sân bay quốc tế Mumbai lập kỷ lục về lưu lượng trong ngày hôm đó khi hàng tá chuyên cơ tư nhân đáp xuống đây.

Một vị khách giấu tên cho biết thiếp mời được gửi đến trong hộp của Dolce&Gabbana, trang trí bằng ren hồng, vàng cùng với 1 sợi dây chuyền được thiết kế để có thể đeo làm trang sức. Cũng theo vị khách này, khoảng 2.000 người nổi tiếng đã được mời đến buổi tiệc.

Đó là bữa tiệc ăn hỏi, còn tiệc cưới của cô Isha sẽ được tổ chức tại biệt thự đồ sộ của nhà Ambani ở thành phố Mumbai. Đây là tòa nhà cao nhất miền Nam thành phố với 6 tầng để xe và 3 chỗ đỗ trực thăng. Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đã từng ăn tối tại đây khi đến dự một cuộc hội đàm tại Mumbai.

Ngoài ra, hàng loạt sự kiện sẽ được tổ chức tại nhà chú rể cũng ở Mumbai, ở công viên JioGarden hay tại bất kỳ văn phòng nào của tập đoàn Reliance.

Tiệc lớn là vậy nhưng không phải người Ấn Độ nào cũng vui vẻ khi nhiều người than phiền sự hoành tráng của đám cưới không phù hợp tại một quốc gia còn nhiều người đòi nghèo.

Một báo cáo mới đây của tổ chức chống bất bình đẳng thế giới (WIL) cho thấy 10% dân số giàu nhất ở Ấn Độ lại đang kiểm soát 63% tổng số tài sản của nước này tính đến năm 2012, cao hơn nhiều mức 45% của năm 1981.

Tài khoản twitter có tên K. C. Singh thì than thở: "Hãy tưởng tượng sức ảnh hưởng mà đám cưới nhà Ambani có được nếu dùng tiền đó cho các mục đích xã hội thay vì đốt tiền vào những điệu múa ngu ngốc, âm nhạc xập xình: Quyên góp cho trẻ mồ côi, chăm sóc mắt miễn phí cho người nghèo và đôi trẻ giàu có kia có một đám cưới đơn giản hơn nhưng được mọi người dân chúc phúc".