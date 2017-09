Khoáng sản Bình Dương (KSB): Tổ chức gặp mặt nhà đầu tư, hé lộ tin nghiên cứu thành công cát nhân tạo

Ngày 7/9 tới đây CTCP Đầu tư Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã chứng khoán KSB) sẽ tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo tin từ công ty, tại buổi gặp gỡ, Khoáng sản Bình Dương sẽ có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động cho năm 2018. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT công ty sẽ trình bày chiến lược phát triển doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2017

Theo BCTC soát xét bán niên năm 2017 đã công bố, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt gần 517,5 tỷ đồng, tăng hơn 110 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, trong đó riêng doanh thu quý 2 đạt 277 tỷ đồng, tăng 23,3% so với quý 2 năm ngoái. Bên cạnh đó, nhờ giá vốn giảm sâu nên lợi nhuận gộp thu về đạt trên 222,8 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Ngoài ra, nguồn thu từ tài chính, mà chủ yếu là thu lãi tiền gửi tăng mạnh, đạt hơn 5,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt chưa đến 500 triệu đồng. Doanh thu tăng, nhưng chi phí bán hàng lại giảm và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng không đáng kể nên lợi nhuận trước thuế đạt 180,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu về 143,9 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với nửa đầu năm ngoái, hoàn thành 60% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Trong đó riêng quý 2 ghi nhận lãi sau thuế đạt 82,8 tỷ đồng, tăng 46% so với quý 2/2016. EPS 6 tháng đạt 2.612 đồng.

Tính đến cuối quý 2/2017, công ty ghi nhận khoản tiền và tương đương tiền đạt 215,9 tỷ đồng, tăng 136,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó riêng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt hơn 169 tỷ đồng, tăng gần 126 tỷ đồng so với đầu kỳ. Bên cạnh đó KSB còn ghi nhận phát sinh mới khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 65 tỷ đồng, là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 6 tháng với lãi suất hưởng cố định 6%/năm.

Trong BCTC của công ty cũng thể hiện khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn 314,5 tỷ đồng, tăng 81 tỷ đồng so với đầu năm, và khoản phải trả khác gần 29 tỷ đồng.

Chưa ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án KDC Bình Đức Tiến

Công ty cũng cho biết trên BCTC quý 2 chưa ghi nhận lợi nhuận từ Khu dân cư Bình Đức Tiến. Dự án Khu biệt thự Bình Đức Tiến đã được công ty chuyển nhượng hồi cuối tháng 6/2017.

Theo báo cáo, khi bán đi dự án này có thể ghi nhận khoản doanh thu 120 tỷ đồng và khoảng 40 đến 45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - đây cũng là một trong những yếu tố giúp công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến trong năm 2017. (Năm 2017 Khoáng sản Bình Dương đặt mục tiêu doanh thu 1.025 tỷ đồng, tăng 18% so với doanh thu đạt được năm 2016 và LNST ước đạt 240 tỷ đồng, tăng 7% so với lợi nhuận đạt được trước đó. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 25%).

Kế hoạch hoạt động tiếp theo

Bên cạnh dự án Bình Đức Tiến đã bán, thời gian tới Khoáng sản Bình Dương cũng dự kiến bán 15ha trong Khu công nghiệp Đất Cuốc, tạm tính thu về khoảng 17 tỷ đồng.

Cũng theo tin từ công ty, tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 7/9 tới đây KSB cũng sẽ công bố việc hoàn thiện nghiên cứu sản phầm cát nhân tạo (VSI) – đây là sản phẩm được nhiều đơn vị quan tâm do nhu cầu dử dụng cát tự nhiên ngày càng cao.