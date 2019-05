Khởi nghiệp và định cư Úc, cơ hội lớn chờ đón doanh nhân Việt

Tuy nhiên, để trở thành một công dân Úc đòi hỏi khá nhiều tiêu chí như độ tuổi, kinh tế, trình độ tiếng Anh… Chưa kể, thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài từ 1 đến 2 năm. Đây là lý do nhiều doanh nhân lựa chọn cho mình một giải pháp thứ hai là đăng ký di cư theo diện đầu tư/kinh doanh.

Chương trình đăng ký định cư theo diện thị thực 188 thuộc hệ thống chương trình định cư theo diện đầu tư của Úc, nhằm khuyến khích các nhà đầu tư đến định cư và lập nghiệp tại Úc.

Điều hấp dẫn nhất trong diện thị thực 188 đó là vợ có thể thay chồng cư trú ở Úc để tính thời gian cư trú. Như vậy nếu người chồng là chủ doanh nghiệp vẫn có thể linh động sắp xếp di chuyển giữa Việt Nam và Úc để thăm gia đình cũng như quản lý hoạt động kinh doanh tại việt Nam.

Doanh nhân băn khoăn gì về định cư Úc?

Verity Law hàng năm tiếp nhận rất nhiều hồ sơ định cư cũng như nhận nhiều đề nghị xin tư vấn về định cư Úc từ các doanh nhân thành đạt tại Việt Nam. Mỗi trường hợp lại có những đặc điểm riêng, hoàn cảnh riêng. Nhưng đa số doanh nhân đều có những băn khoăn tương tự nhau.

Doanh nhân Việt không phải ai cũng sẵn có ý tưởng kinh doanh ở môi trường mới. Sự thành công ở thị trường Việt Nam không có nghĩa là mô hình kinh doanh ấy cũng có thể thành công ở Úc. Hoặc họ chưa tìm được Quỹ đầu tư Úc. Theo quy định, để xin được cấp visa diện 188E hoặc 132B, doanh nhân phải thuyết trình được ý tưởng kinh doanh để thuyết phục một quỹ đầu tư ở Úc chấp nhận và rót vốn. Đây cũng là một trong những lo lắng của các doanh nhân khi theo đuổi dòng visa này.

Những buổi hội thảo là cơ hội gặp gỡ trực tiếp giữa doanh nhân và công ty tư vấn để có cái nhìn thông suốt hơn về đầu tư định cư.

Nhiều doanh nhân quá bận cho việc vận hành hệ thống kinh doanh của mình mà không có đủ thời gian để hoàn thiện một bộ hồ sơ đầy đủ về kế hoạch kinh doanh. Một kế hoạch kinh doanh khả thi được chính phủ tiểu bang Úc chấp nhận. Vì thế, vai trò của Công ty tư vấn luật về di trú và định cư Verity Law là từng bước hỗ trợ các doanh nhân để họ có đủ điều kiện và hồ sơ đăng kí di trú theo diện 188.

Định cư Úc theo diện 188 vừa dễ lại vừa khó

"Dễ" ở chỗ chương trình định cư Úc khuyến khích những doanh nhân thành đạt đến định cư và phát triển kinh doanh. Những người nhập cư theo diện doanh nhân mang đến cho nước Úc kiến thức về thị trường quốc tế, nguồn vốn kinh doanh, sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ cũng như những kỹ năng và kinh nghiệm kinh doanh.

Chương trình cho phép đương đơn cùng các thành viên trong gia đình (vợ / chồng và các con dưới 18 tuổi) được định cư, sinh sống, làm việc và học tập ở Úc dưới dạng visa định cư diện doanh nhân. Trước tiên, hầu hết đương đơn nhập cư vào Úc bằng Visa tạm trú 4 năm, sau khi thỏa mãn các điều kiện được quy định trong hoạt động kinh doanh và đầu tư, đương đơn có thể nộp đơn xin quyền thường trú nhân. Những chương trình này dành cho chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao và các nhà đầu tư.

Cái "Khó" như đã đề cập ở trên chính là lý do mà các doanh nhân tìm đến các công ty tư vấn uy tín, với nhiều năm kinh nghiệm để được hỗ trợ đầy đủ và tốt nhất cho các thủ tục, trao đổi về ý tưởng kinh doanh mới cũng như những hỗ trợ pháp lý tốt nhất. Verity Law đã từng giúp rất nhiều khách hàng từ khi còn chưa hình thành ý tưởng sẽ làm gì, cần những điều kiện gì để được định cư tại Úc tới khi họ có được thường trú nhân.

Về căn bản, thường trú nhân Úc cũng được hưởng những quyền lợi tương đương như công dân Úc, bao gồm các quyền lợi như: Quyền được tự do đi lại; Quyền được làm việc ở bất cứ công ty hay lĩnh vực nào mình muốn (trừ quân đội); Quyền được hưởng các phúc lợi xã hội, bao gồm Gói hỗ trợ y tế, được chăm sóc sức khỏe miễn phí tại hệ thống bệnh viện công, trợ cấp giá thuốc…Nhưng trước khi nhận được "thường trú nhân" là cả một quá trình với nhiều điều kiện ràng buộc.

"Đó là cả một quá trình dài mà cả 2 bên cùng theo đuổi. Ngoài việc được hỗ trợ về pháp lý, tư vấn, thủ tục từ Verity Law thì những nỗ lực và sự kiên trì của các di trú nhân sẽ đảm bảo sự thành công cho doanh nhân ở vùng đất mới", đại diện của Verity Law cho hay.

Tháng 4 năm ngoái, đại diện Chính quyền Bang New South Wales cũng từng đến TP.HCM kêu gọi đầu tư diện 188 và 132 thông qua chuỗi sự kiện "Đầu tư định cư Úc – Góc nhìn từ Chính quyền Bang New South Wales". Đây được xem như là tín hiệu đáng mừng cho các nhà đầu tư Việt Nam khi được tư vấn trực tiếp và được cập nhật thông tin về chính sách đầu tư và định cư chính xác và mới nhất năm 2019 từ Chính Phủ Úc. Tháng 5 này, đại diện từ Ủy ban Di cư tay nghề và Kinh doanh chính quyền tiểu bang New South Wales cùng đại diện công ty luật di trú Verity Law sẽ trực tiếp có mặt tại Hà Nội và TP HCM với mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn các khách hàng là doanh nhân có cơ hội di cư và đi định cư tại Úc.

