Khối ngoại mua ròng kỷ lục hơn 27.000 tỷ đồng, VnIndex lọt top 3 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Thế giới trong năm 2017

2017 là năm thăng hết sức hoa của TTCK Việt Nam. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, chỉ số VnIndex dừng tại 984,24 điểm và là con số cao nhất đạt được trong vòng 10 năm qua. Cũng trong năm qua, mức tăng trưởng của VnIndex lên tới 48%, qua đó lọt vào top 3 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất Thế giới, chỉ xếp sau Argentina và Mông Cổ.

Cùng với sự tăng mạnh về điểm số, quy mô thị trường cũng được cải thiện đáng kể. Vốn hóa TTCK Việt Nam (HoSE, HNX, Upcom) kết thúc năm 2017 lên tới 3,52 triệu tỷ đồng (155 tỷ USD), tương đương 72% GDP, hoàn thành sớm 3 năm so với mục tiêu vốn hóa TTCK/ GDP đạt 70% mà Chính phủ đặt ra.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức cao và đi thực chất vào sản xuất, giá dầu Thế giới tiếp đà hồi phục, TTCK Phái sinh ra đời…là những yếu tố chính góp phần giúp thị trường bứt phá mạnh trong năm 2017.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của TTCK trong năm 2017 còn có dấu ấn không nhỏ của của nhà đầu tư nước ngoài khi họ mua ròng đột biến hơn 27.000 tỷ đồng trên toàn thị trường và đây cũng là con số kỷ lục với thị trường Việt Nam. Riêng trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, lượng mua ròng của khối ngoại đã lên tới 1.150 tỷ đồng. Một điểm đáng chú ý, khối ngoại đã tham gia khá tích cực vào các “deal” cổ phiếu mới niêm yết, Nhà nước thoái vốn như Vinamilk, DIG, Vincom Retail…

Trong năm 2017, những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất TTCK Việt Nam có thể kể tới VNM (7.913 tỷ đồng), VRE (5.630 tỷ đồng), HPG (2.854 tỷ đồng), VCI (1.788 tỷ đồng), PLX (1.711 tỷ đồng),… Ngược lại, những cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất gồm có NVL (1.638 tỷ đồng), MSN (1.232 tỷ đồng), VIC (1.126 tỷ đồng), PVS (702 tỷ đồng), NTP (690 tỷ đồng),…

Về giao dịch của các quỹ, Dragon Capital – quỹ đầu tư ngoại lớn nhất Việt Nam tiếp tục gây dấu ấn với những thương vụ đầu tư thành công ngoạn mục. Đến 20/12, tổng giá trị tài sản ròng của VEIL (quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý) đã tăng vọt 55,8% so với đầu năm lên 1,51 tỷ USD. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV) VEIL đạt 6,82 USD/ccq, tăng 53,6% so với mức 4,48 USD/ccq thời điểm kết thúc năm tài chính 2016.

Một quỹ đầu tư ngoại khác cũng khá thành công trong năm 2017 là Pyn Elite Fund với giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 323,92 Euro/ccq, tăng 24% so với đầu năm (số liệu ngày 15/12). Hiện tại, toàn bộ danh mục của Pyn Elite Fund (432 triệu Euro) đang được đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam.