Khởi tố, bắt tạm giam mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng hiếp, sát hại ở Điện Biên

"Bà Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý ở tỉnh Điện Biên. Hiện chưa có căn cứ xác định bà này liên quan đến cái chết của con gái. Chúng tôi sẽ điều tra thêm về mối quan hệ của bà này với nhóm người nghiện bắt cóc, sát hại con gái bà Hiền", vị lãnh đạo nói.

Theo đó, vụ án xảy ra ngày 4/2 (30 Tết Kỷ Hợi 2019) khi Cao Mỹ Duyên (22 tuổi ở thành phố Điện Biên Phủ) - sinh viên Đại học Nông Lâm ĐH Thái Nguyên đi giao gà và mất liên lạc với gia đình. Ngày 6/2, thi thể thiếu nữ được tìm thấy ở ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Bốn ngày sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát bắt Vương Văn Hùng (35 tuổi). Hùng khai ra chợ huyện chơi, thấy cô gái xinh đẹp đang bán gà nên vờ hỏi mua. Khi thiếu nữ 22 tuổi mang gà đến, hắn đã sát hại sau đó cướp tài sản.

Hai ngày sau, khi đồng phạm là Bùi Văn Công (44 tuổi) bị bắt, Hùng thay đổi lời khai cho rằng đã cùng Công lên kế hoạch dụ nữ sinh mang gà đến sau đó hại chết, phi tang xác ở ngôi nhà hoang.

Tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố các bằng chứng, ngày 16/2, cảnh sát bắt thêm Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi) và Lường Văn Hùng (39 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên). Do lời khai của các nghi phạm có nhiều mâu thuẫn nên chiều 17/2, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khai quật tử thi để khám nghiệm lại.

Sau khi có những bằng chứng mới, vụ án được điều tra theo hướng Công là chủ mưu vụ án và rủ Vương Văn Hùng đi cướp tài sản. Các bị can Nhiệm, Lả và Lường Văn Hùng cùng tham gia cưỡng bức, sát hại nạn nhân.

Nữ sinh Duyên bị sát hại ở Điện Biên.