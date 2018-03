Khởi tố, bắt tạm giam, tước danh hiệu nguyên Cục trưởng Cục C50 Nguyễn Thanh Hóa

Chiều 11/3, Bộ Công an đã phát đi thông báo cho biết, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cụ thể, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa, sinh ngày 10/3/1958 tại Bình Định.

Ông Hóa bị khởi tố, bắt về tội "Tổ chức đánh bạc" quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật .

Theo thông tin ban đầu, ông Hóa bị bắt vì liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Vụ án này được Bộ Công an giao các lực lượng nghiệp vụ, chức năng của Bộ phối hợp với Công an Phú Thọ và giao giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo điều tra.

Trước đó, Ban Bí thư cho rằng, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ động, tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với Ban Bí thư.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.