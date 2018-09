Khởi tố đối tượng cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk

Sáng 23-9, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa khởi tố Lê Văn Thành (23 tuổi; ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tiệm vàng.

Sau hơn 10 giờ vây ráp, lực lượng công an bắt được Lê Văn Thành

Trước đó, chiều 6-9, Thành đến tiệm vàng Kim Thoa ở đường Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, giả vờ hỏi mua một sợi dây chuyền vàng 10 chỉ. Khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền trị giá khoảng 36 triệu đồng cho xem thì thanh niên này giật lấy, bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ truy bắt. Sau hơn 10 giờ vây ráp trong đêm dưới trời mưa, lực lượng công an bắt được Thành khi đang lẩn trốn tại một rẫy cà phê của người dân ở tổ dân phố 9, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Sợi dây chuyền mà Lê Văn Thanh cướp của tiệm vàng

Mở rộng điều tra, Công an thị xã Buôn Hồ làm rõ trước đó 1 tuần, Thành gây ra 1 vụ cướp dây chuyền vàng 10 chỉ của 1 tiệm vàng ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ, sau đó đem bán được 31 triệu đồng để tiêu xài.