Khởi tố giám đốc chi nhánh ngân hàng ký chứng thư khống

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ công an đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Phúc Nguyên, nguyên Giám đốc ngân hàng Agribank, chi nhánh Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyên bị cáo buộc trong thời gian tại chức (tháng 5/2011) đã cấu kết với lãnh đạo Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Thiên Tân do ông Nguyễn Tống Trung làm giám đốc và Công ty cổ phần giấy Minh Thắng do ông Nguyễn Bảo Vũ làm giám đốc, phát hành 2 chứng thư bảo lãnh khống, trái pháp luật. Việc này gây thất thoát cho ngân hàng Agribank 50 tỷ đồng.

Các chứng thư bị coi có nhiều sai phạm như không có hồ sơ, không có tài sản bảo đảm, không lưu trữ sổ sách…

Theo điều tra, 2 công ty này có chung một trụ sở ở đường Lê Đại Hành (quận 11). Thiên Tân có mua thẻ cào khống của Minh Thắng và nợ 58 tỷ đồng. Nhưng công ty Minh Thắng lại nợ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (tức VietinBank) 50 tỷ đồng.

Chỉ sau một ngày được phát hành 2 chứng thư bảo lãnh khống, Thiên Tân (là đơn vị được phát hành chứng thư bảo lãnh) và Minh Thắng (là đơn vị thụ hưởng) đã ký văn bản thông báo gửi ngân hàng Agribank là đã chuyển cho VietinBank tất cả quyền nhận bảo lãnh phát sinh từ 2 chứng thư.

Vì công ty Minh Thắng không có khả năng chi trả khoản vay nên bị ngân hàng VietinBank kiện ra tòa. Từ cơ sở 2 chứng thư bảo lãnh trên, tòa tuyên Agribank phải trả cho VietinBank 50 tỷ đồng.

Do đó, ngân hàng Agribank – chi nhánh Phú Mỹ Hưng đã tố cáo hành vi của ông Nguyên đến cơ quan Công an TP.HCM. Vụ việc kéo dài và Bộ Công an vào cuộc để khởi tố ông Nguyên và mở rộng điều tra.

