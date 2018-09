Khởi tố vụ án cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong gần Bệnh viện Nhi Trung ương

Trao đổi với chúng tôi chiều ngày 26/9, lãnh đạo Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 trong vụ cháy xảy ra ngày 17/9 tại Đê La Thành (gần Bệnh viện Nhi Trung ương).

Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 17/9, bất ngờ xảy ra hỏa hoạn tại dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau nhiều giờ cháy lan, ngọn lửa đã khiến 2 người thiệt mạng, thiêu rụi và làm hư hại 19 căn nhà, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm người dân, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 2,8 tỷ đồng.

Khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cơ quan công an xác định đám cháy xuất phát từ nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (biệt danh Hiệp "khùng") do chập điện.

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng ngay sau khi xảy ra vụ cháy, không có thương vong về người. Tuy nhiên, đến ngày 21/9, người dân địa phương đã bất ngờ phát hiện 2 thi thể tại khu vực nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp.

Qua giám định tử thi, cơ quan công an cho biết, 2 nạn nhân gồm 1 nam và 1 nữ. Nguyên nhân tử vong do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Căn cứ kết quả giám định ADN, ngày 24/9, cơ quan công an xác định chính xác 2 nạn nhân là vợ chồng anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hạ Thị Lành (SN 1977), trú tại thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ thuê trọ tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp để thăm nom con 3 tháng tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hiện các cơ quan chức năng đã và đang hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân cùng những hộ dân bị thiệt hại để ổn định lại cuộc sống và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.