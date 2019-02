Khởi tố vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản ở trạm BOT Bắc Hải Vân

Chiều 19/2, Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Lộc vừa quyết định khởi tố hình sự vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản" đối với phương tiện khi lưu thông qua trạm thu phí Bắc Hải Vân. Cùng với khởi tố vụ án, cơ quan công an hiện ráo riết điều tra nhóm đối tượng gây rối tại trạm thu phí nói trên.

Các đối tượng đe dọa, tấn công người ngồi bên trong xe ô tô dừng tại trạm thu phí

Trao đổi với PV, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, cho hay, qua quá trình lấy lời khai đối với lái xe, thu thập các chứng cứ ban đầu, Cơ quan Điều tra Công an huyện Phú Lộc quyết định khởi tố hình sự vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với phương tiện là xe ô tô biển kiểm soát 62C-068.4... Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm đối tượng. “Hiện, chúng tôi tiếp tục điều tra, làm rõ danh tính và động cơ của các đối tượng. Tinh thần của cơ quan chức năng là điều tra xử lý nghiêm, khách quan các đối tượng theo quy định của pháp luật, bất kể người đó là ai”, ông Điền cho biết.



Trước đó, như tin đã đưa, ngày 15/2/2019, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những đoạn clip ngắn và hình ảnh về một nhóm côn đồ bịt kín mặt, trang bị hung khí, liên tục có hành vi đe dọa, thậm chí tấn công những người ngồi trong xe ô tô khi đi qua trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế). Cơ quan công an, kiểm sát vào chiều tối cùng ngày đã bắt tay xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Trạm thu phí Bắc Hải Vân

Đến nay, theo báo cáo của Cty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT, vào 12h ngày 15/2/2019, tại Trạm thu phí Bắc Hải Vân do đơn vị này quản lý và vận hành, xuất hiện xe mang BKS 62C-068.4… di chuyển vào làn số 2, xe mang BKS 62C-125.7… di chuyển đến làn số 3 từ hướng Huế đi Đà Nẵng rồi dừng xe, không mua vé.



Cũng theo báo cáo của Cty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT, trong thời gian 2 xe ô tô kể trên dừng trên 2 làn của trạm thu phí Bắc Hải Vân, tại đây đã xuất hiện một nhóm đối tượng lạ, mang khẩu trang che kín mặt, với biểu hiện say xỉn. Nhóm đối tượng có hành vi hành hung, gây gổ với những người ngồi trên hai phương tiện dừng tại trạm thu phí. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Đại diện của Cty cổ phần Phước Tượng - Phú Gia BOT khẳng định, các đối tượng bịt mặt này không rõ lai lịch, không phải do Trạm thu phí Bắc Hải Vân thuê để dằn mặt, hành hung các lái xe.

Trao đổi với báo chí, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an TT-Huế, thẳng thắn: "Khởi tố vụ án là bước tố tụng đầu tiên theo trình tự, nhưng các bước tiếp theo phải tiếp tục điều tra làm rõ. Theo báo cáo xác minh ban đầu, vụ việc có liên quan đến một số nhân viên của trạm thu phí, nhưng cụ thể thì phải điều tra, làm rõ. Cho dù là ai thì cũng điều tra, xử lý nghiêm”.

Ông Sơn còn lưu ý, sau khi có kết quả điều tra, làm rõ vụ việc tại Ttrạm thu phí Bắc Hải Vân, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự, cũng như các đối tượng gây cản trở, ùn tắc giao thông, vi phạm các quy định của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông tại trạm thu phí.