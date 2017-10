Khởi tố vụ án Cục phó Nguyễn Xuân Quang mất trộm

Chiều 2-10, tin từ Công an TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân An chính thức quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại khách sạn T.V (tọa lạc đường Hồ Văn Long, phường 2, TP Tân An) để phục vụ công tác điều tra, truy xét nghi can.

Bị hại là ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường-Tổng Cục Môi trường. Theo cơ quan CSĐT, tài sản mất cắp được xác định là 385 triệu đồng, 1 máy laptop. "Ngoài số tiền mặt, tiền USD, giấy tờ cá nhân mà ông Quang trình báo mất, còn một số vật chứng khác (phong bì) do báo chí phản ánh cũng được ghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường"- một điều tra viên cho biết.

Qua trao đổi, điều tra viên giải thích thời gian kéo dài mới khởi tố vụ án là do ông Quang là cán bộ cấp phó cục trưởng nên cần tập trung xác minh trước khi khởi tố.

Theo nguồn tin riêng, trong quá trình điều tra vụ án, có những tình tiết liên quan chưa rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An sẽ mời ông Quang vào Long An để hợp tác điều tra.

Chiều 2-10, chúng tôi đến khách sạn T.V để nắm thêm thông tin. Nhân viên ở đây kể từ khi xảy ra vụ trộm, chỉ có công an đến xem xét toàn bộ tầng 2 và làm việc với chủ khách sạn. "Không thấy đoàn cán bộ nào đến hỏi vụ mất tiền của ông Quang"-một nhân viên nói.