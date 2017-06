Khởi tố vụ án sai phạm tại Dự án xơ sợi Polyester Đình Vũ

Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định số 32/C46 khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 165 Bộ luật hình sự) xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX là chủ đầu tư Dự án xơ sợi Polyester Đình Vũ), Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) và các đơn vị liên quan.

PVTEX là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Nhà máy thuộc dự án tơ sợi Polyester do PVTex làm chủ đầu tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các Quyết định khởi tố 5 bị can, ra Lệnh bắt tạm giam 4 bị can và Lệnh khám xét đối với 5 bị can, gồm: 1- Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX; 2- Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc PVTEX; 3- Vũ Phương Nam, Kế toán trưởng PVTEX; 4- Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTEX; và 5- Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC.KBC về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự (riêng Bị can Đỗ Văn Hồng đã bị bắt tạm giam trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty PVC và PVC.KBC).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Liên quan tới PVTex, đầu tháng 10-2016, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra về việc đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyeste Đình Vũ do PVTex làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Đình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng) với tổng vốn đầu tư gần 325 triệu USD (tương đương khoảng 5.437 tỉ đồng tính theo tỉ giá tại thời điểm phê duyệt dự án năm 2008). Dự án này đã thua lỗ hơn 1.470 tỉ đồng sau 3 năm hoạt động từ năm 2012-2014 và hiện đã dừng hoạt động.

Tại kết luận thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành hữu quan xử lý về kinh tế 54 tỉ đồng và hơn 22.000 USD do nghiệm thu thanh toán sai, trùng lắp, đồng thời, yêu cầu PVTex xử lý dứt điểm các tranh chấp do thay đổi nguồn gốc xuất xứ thiết bị, vật tư. Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ông Vũ Đình Duy khi đương chức Tổng giám đốc PVTex - Ảnh: PVTex

Cũng liên quan tới PVTex, ngày 2-11-2016, Bộ Công Thương cho hay bộ đã nhận được báo cáo của Vinachem về việc ông Vũ Đình Duy, thành viên HĐTV Vinachem, nguyên Tổng giám đốc PVTex, có đơn xin đi nước ngoài để chữa bệnh.

Trong ngày 3-11, Bộ Công Thương đã có ý kiến chỉ đạo về vụ việc. Theo đó, bộ không chấp nhận đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh của ông Duy. "Bộ chỉ đạo Vinachem triệu tập ông Vũ Đình Duy có mặt tại cơ quan để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Vinachem có trách nhiệm xem xét việc chấp hành pháp luật của cán bộ trong tập đoàn và xử lý theo thẩm quyền và thủ tục quy định của pháp luật" - chỉ đạo của Bộ Công Thương nêu rõ.

Ông Vũ Đình Duy sinh năm 1975, có học vị Thạc sĩ Công nghệ hóa học. Ông Vũ Đình Duy được điều động và bổ nhiệm về Vinachem hồi giữa tháng 4-2016. Trước đó, ông Duy từng giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) từ ngày 15-7-2009 đến tháng 2-2014.

