Khởi tố vụ cần trục rơi trúng bà mẹ đơn thân ở Hà Nội

Chiều 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người", theo Điều 295 Bộ luật Hình sự, để điều tra làm rõ vụ cần trục sàn treo một tòa nhà trên đường Lê Văn Lương, rơi trúng người đi đường khiến 1 phụ nữ tử vong .

Hiện trường vụ việc tối ngày 27/9.

Trước đó, khoảng 18h ngày 27/9, xảy ra vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương, làm chết 1 người và bị thương 1 người.

Công trình do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai (địa chỉ: Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Cận cảnh nơi đặt cần trục rơi xuống đường Lê Văn Lương khiến mẹ đơn thân tử vong thương tâm

Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty Cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP (địa chỉ: tổ 3 Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngày 27/9, theo tiến độ thi công của dự án, một số công nhân được phân công lắp kính mặt ngoài tầng 5,6,7 của tòa nhà.

Quá trình lắp, các công nhân sử dụng hệ thống Gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao) từ tầng 16 để di chuyển phía ngoài nhà.

Khoảng 18h, khi lắp kính đến tầng 7, công nhân thấy đến giờ nghỉ nên điều khiển để sàn thao tác xuống tầng 6. Lúc này, cần trục bên trái của Gondola tuột khỏi bộ phận đối trọng, rơi từ tầng 16 xuống mặt đường Lê Văn Lương.

Cần trục rơi trúng vào đầu chị Dương Thị Hằng (SN 1987, quê Bắc Ninh), đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Vụ việc khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ.

Ngoài chị Hằng, cần trục rơi xuống đường còn va vào phần tay của ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956; Hà Nội) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng đi Láng Hạ.

Ông Cường bị xây xát bầm tím ở hai bên cẳng tay và được cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội), hiện nạn nhân đã xuất viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được xác định do bộ phận giữ của hệ thống sàn treo Gondola bị bật khỏi vị trí, rơi xuống đường.