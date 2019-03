Khởi tố vụ đánh bạc hơn 1 tỉ đồng, có cả súng với đạn đã lên nòng

Tối ngày 11-3, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 20 người trong vụ đánh bạc "khủng" được cơ quan này triệt phá hôm 28-2.

Theo trung tá Mạnh, quyết định khởi tố vụ án đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn vào ngày hôm nay (11-3). Theo quyết định, 4 bị can bị khởi tố về tội " Tổ chức đánh bạc ", 16 bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 28-2, lực lượng công an đã ập vào sới bạc ở xã Hà Long (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) do Bùi Ngọc Ánh (SN 1979, ngụ thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Tại chỗ, công an đã bắt quả tang 36 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa", thu giữ tại chỗ hơn 1 tỉ đồng , 1 khẩu súng tự chế có đạn đã lên nòng , 32 điện thoại cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo Công an Thanh Hóa, đây là một sới bạc chuyên nghiệp do Bùi Ngọc Ánh là đối tượng đã có 2 tiền án về tội đánh bạc đứng ra tổ chức. Các con bạc tập trung ở 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình.

Để mở sới bạc, Ánh thường lựa chọn những nơi vắng vẻ, giáp ranh giữa hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự theo dõi của các cơ quan chức năng.