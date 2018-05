Khởi tố vụ nhóm trộm đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong ở Sài Gòn

Chiều 17/5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (tự Tài "Mụn", SN 1994, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) can tội "Trộm cắp tài sản" và "Giết người".

Còn Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi "Che giấu tội phạm".

Công an khám nghiệm phương tiện gây án của nhóm trộm.

Hiện cơ quan công an đang xem xét để làm rõ vai trò và xử lý một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án đâm 2 "hiệp sĩ" tử vong, 3 bị thương nặng trên đường CMT8, quận 3 vào tối 13/5.

Qua điều tra, công an xác địnhTài "mụn" có tiền án tội Trộm cắp và tiền sự về hành vi Đánh bạc. Phú có tiền án tội Trộm cắp tài sản. Hùng có tiền án tội Cướp giật tài sản. Tài và Phú là 2 đối tượng hành nghề trộm xe chuyên nghiệp.

Theo công an, tối 13/5, Phú gọi nhưng Tài không bắt máy. Sau đó Tài gọi lại, rủ đi trộm xe gắn máy. Phú lấy xe máy hiệu Exciter BKS: 50Y1-065.85 chạy qua chở Tài. Cả 2 đi qua nhiều con đường ở khu vực quận 3.

Khi vừa tới trước cửa hàng thời trang ở địa chỉ số 348C đường CMT8 thì phát hiện chiếc xe máy SH không người trông coi.

Lúc này cả 2 dừng xe, Tài dùng đoản để tiếp cận bẻ khoá chiếc SH. Sau đó, anh ta dắt ra phía ngoài, Phú cũng nổ máy để cùng tẩu thoát.

Lúc này, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm ông Trần Văn Hoàng (52 tuổi, trú quận Tân Bình, là trưởng nhóm), anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, trú quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và Lê Văn Tuyên (24 tuổi,ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) đã phục kích từ trước nên lao đến bao vây, bắt giữ.

Ngay lập tức, Tài dùng dao mang theo tấn công khiến 5 thành viên nhóm "hiệp sĩ" thương vong. Gây án xong, cả 2 lên xe tẩu thoát về hướng ngã 6 Dân Chủ.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, đội Phòng chống tội phạm có tổ chức (đội 2) và đội Điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã vào cuộc, vừa điều tra hiện trường, vừa tổ chức truy xét các đối tượng gây án.

Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo công an 24 quận, huyện trên địa bàn cùng tham gia hỗ trợ.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh : M.T

Công an tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhiều người và trích xuất hình ảnh camera ở hiện trường. Xác định đây là vụ đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP.HCM tổ chức họp khẩn.

Về nhóm đối tượng gây án, Phú tin rằng sự việc diễn ra lúc trời tối và nhanh, không ai nhận diện được nên vẫn trở về địa phương sinh hoạt bình thường. Sáng 14/5, anh ta bị công an bắt giữ cùng chiếc xe gây án đưa về trụ sở. Còn Tài "Mụn" thì vào khoảng 1h ngày 14/5, điện thoại cho Hùng nói sẽ đến nhà.

Khoảng 1h15 cùng ngày, Tài đi xe gắn máy hiệu Exciter màu xanh đến nhà của vợ chồng Hùng kêu cửa. Hùng ra mở cửa để Tài "mụn" vào bên trong.

Sau một lúc nói chuyện cùng 2 vợ chồng Hùng, Tài "mụn" kể lại sự việc đã xảy ra và xin ở lại vài ngày. Trong thời gian ẩn náu, Tài "mụn" đã mượn ĐTDĐ của vợ Hùng để đọc báo về vụ việc mình gây ra.

Sau khi thấy hình ảnh của mình lan truyền trên các mạng xã hội, Tài "mụn" sợ hãi. Vợ chồng Hùng cũng biết thông tin đăng tải nên đã hỏi Tài "mụn" rằng "em có đi chung và làm việc này không?" Tài xác nhận là có.

Sau khi biết chuyện nhưng vợ chồng Hùng không tố giác hành vi phạm tội của Tài "Mụn" mà còn cho nghi can ngủ lại. Đến 22h ngày 14/5, hàng chục trinh sát công an đã bao vây căn nhà của vợ chồng Hùng và bắt giữ Tài "mụn".

Công an TP.HCM cũng cho biết, hành vi gây án của cặp đôi Tài "mụn" - Phú rất chuyên nghiệp, manh động và phân công kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể. Do đó, khi bị bắt giữ chúng đã thống nhất từ trước nên quanh co, chối tội.

Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã buộc 2 thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng về hành vi của Hùng, được xác định là che giấu tội phạm. Theo cơ quan công an, lời khai nhận của 3 đối tượng được xác định là phù hợp với lời khai của nhân chứng, những người có liên quan khác; phù hợp với công tác khám nghiệm hiện trường, giám định các vật chứng.