Khởi tố vụ tham ô tiền thủy lợi phí ở Hưng Yên

Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Bùi Quang Thắm, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Phùng Hưng và khởi tố 6 bị can khác.

Các bị can tại cơ quan điều tra.

Hợp tác xã Phùng Hưng hàng năm vẫn đứng ra nhận tiền hỗ trợ thủy lợi nội đồng của Nhà nước, tuy nhiên, số tiền này đã không được công khai cho người dân trong khi vẫn thu tiền của dân.

Vụ việc đã bị chính người dân phát hiện ra. Cơ quan công an cho biết, hiện chưa có con số chính xác về số tiền tham ô trong vụ việc này.

Theo Tuyết Mai

VTV