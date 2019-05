Không cần quét QR code, không cần thanh toán qua ứng dụng, công nghệ ở Amazon Go mới là đỉnh cao: Khách vào cửa hàng - chọn đồ - đi ra, thế là xong!

Nhiều ý kiến nhận định Amazon Go, chuỗi cửa hàng tiện lợi do Amazon sở hữu, chính là tương lai của bán lẻ.

Ở Amazon Go, hàng hóa vẫn đa dạng và ngập tràn trên các kệ hàng giống như bất cứ chuỗi bán lẻ nào khác, nhưng điều đặc biệt là tại đây không có nhân viên thu ngân, không máy tính tiền và cũng không có quầy thanh toán tự phục vụ.

Quy trình mua sắm diễn ra như sau: Khách hàng cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản Amazon trên điện thoại. Để vào cửa hàng, họ chỉ cần quét mã cá nhân tại ứng dụng và tiến hành hoạt động mua sắm như bình thường.

Amazon Go sẽ biết khách hàng chọn sản phẩm gì từ các quầy kệ để tự động lên hóa đơn trên ứng dụng. Thậm chí, khi khách hàng thay đổi sản phẩm hàng hóa, quyết định thêm bớt hoặc trả lại một mặt hằng lên kệ, hóa đơn ảo này cũng tự động cập nhật theo.

Lý giải về công nghệ này, ông lớn trong ngành thương mại điện tử toàn cầu cho biết họ sử dụng hệ thống hàng trăm camera trên trần nhà để theo dõi mọi cử động của người mua sắm và ghi lại những thứ họ đặt vào giỏ mua hàng. Hàng loạt hình ảnh 3 chiều sẽ giúp Amazon phân biệt các khách hàng với nhau.

Trong khi đó, phần mềm trí tuệ nhân tạo của Amazon đủ tinh vi để phân biệt các nhãn và bao bì của loại hàng hóa khác nhau. Tính năng cảm biến trọng lượng trên mỗi kệ hàng giúp nhận biết khi nào khách hàng lấy một món đồ và cả khi họ đổi ý rồi đặt hàng trở lại vị trí cũ.

Nhưng bước hay nhất nằm ở quy trình thanh toán. Sau khi kết thúc hoạt động mua sắm, khách hàng vô tư rời đi. Bởi ngay khi họ ra khỏi cửa hàng, công nghệ với tên gọi Just Walk Out do Amazon phát triển sẽ tự động hoàn thiện hóa đơn và tiến hành trừ tiền trên tài khoản Amazon của khách. Cùng lúc đó thông tin về những hàng hóa đã mua, số tiền đã trả và thậm chí là cả thời gian đã dành cho việc mua sắm được gửi thẳng tới ứng dụng .

"Tôi đi vào, lấy một chiếc bánh sừng bò và bước thẳng ra cửa đúng nghĩa đen. Tất cả diễn ra trong vòng 17 giây. Đây chính là tương lai của bán lẻ!", một khách hàng chia sẻ với Forbes về trải nghiệm mua sắm tại Amazon Go.

Được biết Amazon đã mất tới 5 năm để phát triển công nghệ ứng dụng trong các cửa hàng Amazon Go. Thậm chí những camera trong cửa hàng cũng do chính tay hãng khổng lồ làm ra.



Sau phiên bản thử nghiệm dành riêng cho nhân viên tại Seattle vào cuối năm 2016, Amazon chính thức khai trương Amazon Go vào tháng 1/2018. Tính đến nay Amazon Go đã có 10 cửa hàng hàng tại Mỹ: 4 ở Seattle, 3 ở Chicago và 2 ở San Francisco. Trong năm 2019, Amazon dự định sẽ mở thêm một cửa hàng Amazon Go nữa tại Illinois và bành trướng sang New York.

Amazon đang chứng minh cho cả thế giới thấy tương lai của bán lẻ online thật ra là offline, nhưng offline đi kèm với công nghệ hiện đại, giảm thiểu thời gian mua sắm để đem lại trải nghiệm thoải mái tối đa cho khách hàng.