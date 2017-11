Không chỉ chống ung thư, nguyên liệu nhà nào cũng có trong bếp này còn là 'thần dược' có khả năng chữa bách bệnh

Bạn gặp khó khăn trong việc giảm cân

Rất nhiều người muốn giảm cân nhưng không thành công. Nếu bạn đã cố gắng giảm cân nhưng không hiệu quả, hãy thử uống nước gừng mỗi ngày. Gừng đã được chứng minh có khả năng làm tăng sự trao đổi chất. Ngoài ra gừng còn là thành phần chủ yếu trong các thực phẩm chức năng giúp giảm cân.

Ngoài ra, gừng ức chế sự thèm ăn vì nó tạo cảm giác no lâu. Hãy làm phép tính: nạp ít calo + đốt cháy nhiều calo = giảm cân!

Những điều bạn chưa biết về công dụng của nước gừng.

Bạn có vấn đề về tiêu hóa

IBS (hội chứng gây kích thích bụng) có thể gây đau đớn, chướng bụng, đầy hơi, chuột rút, tiêu chảy thậm chí là táo bón. Gừng giúp làm dịu và thư giãn ruột, giúp làm giảm bớt các triệu chứng IBS.

Thường xuyên bị say tàu xe hoặc buồn nôn

Gừng nổi tiếng là một trong những phương pháp tốt nhất để chữa buồn nôn. Bạn cảm thấy buồn nôn khi ngồi ghế sau của xe hơi hay khi đi tàu thuyền, một cốc nước gừng có thể giúp bạn tìm được cảm giác thoải mái. Thực tế gừng không chỉ có tác dụng khi bạn bị buồn nôn do say tàu xe mà còn do bất cứ nguyên nhân nào khác. Phụ nữ mang thai thường bị ốm nghén và cảm thấy rất buồn nôn vào mỗi buổi sáng. Tương tự phụ nữ trong ngày “đèn đỏ” thường bị chuột rút rất đau cũng gây buồn nôn. Uống nước gừng mỗi ngày sẽ giúp bạn tránh khỏi những triệu chứng tồi tệ đó. Thực tế gừng đã được chứng minh không chỉ chữa được buồn nôn mà còn giúp giảm đau do chuột rút.

Bạn thường xuyên bị bệnh

Bạn thường bị cảm lạnh hay sổ mũi kéo dài? Hãy uống nước gừng vì nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Các bác sĩ nói rằng gừng có thể làm sạch hệ thống bạch huyết, đào thải độc tố và diệt khuẩn.

Bạn ít có ham muốn tình dục

Bạn có thể hoài nghi về khả năng làm tăng ham muốn tình dục của nước gừng. Nhưng đó là sự thật. Gừng cải thiện sự lưu thông của toàn bộ cơ thể nên nó cũng chữa được bệnh viêm khớp và bệnh ruột bị kích thích. Vì vậy gừng cũng giúp cải thiện lưu thông của các cơ quan sinh dục. Sự lưu thông này làm tăng lượng máu vào các cơ quan làm bạn thấy bản thân hưng phấn hơn.

Di truyền bệnh Alzheimer

Nếu gia đình bạn có người mắc bệnh Alzheimer thì nguy cơ bạn mắc bệnh này là rất cao. Một vài nghiên cứu cho thấy bệnh Alzheimer có thể di truyền. Uống nước gừng hàng ngày làm giảm nguy cơ mắc Alzheimer vì gừng đã được chứng minh làm chậm quá trình mất đi các tế bào não.

Bạn thường ợ nóng

Ợ nóng gây đau, khó chịu và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thực tế nhiều loại thuốc chống acid được bác sĩ kê đơn không có hiệu quả với nhiều người. Nếu bạn đã thử các phương pháp khác mà không có kết quả, hãy uống nước gừng mỗi ngày để thấy được tác dụng của nó.

Kết luận: Gừng có nhiều đặc tính chữa bệnh tuyệt vời nên nó được coi là “thần dược” có thể chữa bách bệnh. Các nước châu Á đã sử dụng gừng như một loại thảo dược trị bệnh trong hơn 2.000 năm qua, vì vậy bạn còn chần chừ gì nữa mà không dùng gừng ngay bây giờ để thấy được những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại.