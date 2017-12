Không chỉ đầu tư 23 tỷ đồng cho startup Telcom “thế hệ mới”, Shark Linh còn chịu về làm nhân viên fulltime cho Gcalls

Đó là khẳng định của Shark Thái Vân Linh khi được hỏi về lời mời làm nhân viên fullime cho startup Telcom “thế hệ mới” – Gcalls.

Được biết, sau khi kết thúc phần trình bày với thành công đi quá dự tính ban đầu, hai nhà đồng sáng lập của Gcalls là Phạm Tấn Phúc và Nguyễn Xuân Bằng cho biết mặc dù có chút phân vân nhưng vẫn quyết định gật đầu nhận offer của Shark Linh. Lý do đưa ra là Shark Linh là một người am hiểu và có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cũng như tài chính, do đó có thể giúp Công ty ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Chưa dừng lại, hai bạn trai trẻ này còn chia sẻ muốn mời Shark Linh về làm toàn thời gian cho Công ty, song song với vai trò cổ đông lớn; bởi thời gian đầu rất cần một nhân viên như Shark. Đây có thể xem là một “hiện tượng” trong chương trình Thương vụ bạc tỷ, khi startup muốn mời cả các cá mập về làm nhân viên cho mình.

Trước lời đề nghị táo bạo này, Shark Linh lại rất đón nhận, “mặc dù bạn ấy nói chơi nhưng bạn ấy có thể hy vọng là Linh cũng nói yes luôn. Một người mà suy nghĩ được như vậy là rất tốt, bởi vì họ biết để cho mình hoàn thiện, để cho mình thúc đẩy công ty tăng trưởng hơn là mình cần những người tốt làm cho mình. Và mình không có lo người tuyển thông minh hơn mình hay là có nhiều kinh nghiệm hơn mình, chỉ quan trọng là điều đó tốt cho công ty”, vị cá mập này phân trần.

Như vậy, không chỉ bỏ ra số tiền khủng 23 tỷ cho 45% vốn, Shark Linh còn khẳng định sẵn lòng về làm nhân viên cho Gcalls, đồng thời nhấn mạnh hai bạn Tấn Phúc và Xuân Bằng đã chính thức ghi thêm điểm trong mắt xanh của nhà đầu tư khó tính này.

Kỷ lục Shark Tank Việt Nam: 23 tỷ đồng!

Tập 7 chương trình Shark Tank- Thương vụ bạc tỷ mới đây gây ấn tượng với thương vụ thành công lớn nhất từ lúc lên sóng với giá trị 23 tỷ đồng, tương đương 1 triệu USD. Mặc dù 4/5 cá mập chê nhưng startup Gcalls vẫn nhận được quyết định đầu tư từ Shark Thái Vân Linh. Vậy Gcalls thực chất là cái gì?

Được biết, Gcalls là nhà cung cấp phần mềm quản lý giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tạo lập hệ thống tổng đài chỉ trong vòng 5 phút, bao gồm hạ tầng call center, phần mền quản lý cuộc gọi và giải pháp tích hợp với các CRM giúp doanh nghiêp quản lý khách hàng.

Theo hai nhà sáng lập Gcalls nhắm đến thị trường tích hợp và ứng dụng nội dung số Đông Nam Á có trị giá lên tới 38 tỷ USD, mà đích ngắm đầu tiên sẽ là thị trường Indonesia.

Trên thực tế, tính đến nay, Gcalls Việt Nam đã hoạt động được 2 năm, nguồn thu đến từ các thuê bao với mức phí là 157 ngàn đồng/thuê bao và doanh thu 6 tháng gần nhất là 150 ngàn USD (tương đương với 3,3 tỷ đồng). Cùng với đó, Phúc và Bằng định danh công ty là một Telco (nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) thế hệ mới với nhiều khác biệt với các Telco truyền thống lẫn các dịch vụ tổng đài ảo khác với một kế hoạch đầy tham vọng.

Hai nhà đồng sáng lập của Gcalls là Phạm Tấn Phúc và Nguyễn Xuân Bằng

Đến với chương trình, hai nhà sáng lập gọi vốn với 1 tỷ 249 triệu đồng cho mỗi 1% cổ phần. Tấn Phúc và Xuân Bằng cho hay công ty đã huy động được 280.000 USD tiền vốn để bước đầu hoạt động. 70% cổ phần là của hai nhà sáng lập. 30% còn lại thuộc về các cổ đông khác, trong đó đáng chú ý nhất là Telstra - Tập đoàn viễn thông lớn nhất nước Úc.

CEO Tấn Phúc tuyên bố công ty muốn IPO sau 7 năm nữa và gọi vốn để chinh phục toàn bộ thị trường Đông Nam Á, trước mắt là Indonesia.

Tuy nhiên, do không đưa ra được một lộ trình cụ thể nên Shark Phi từ chối đầu tư. Tương tự, "shark" Vương cũng lắc đầu vì không hài lòng với cách gọi vốn "có tiền tới đâu làm tới đó" của dự án, đồng thời Shark vẫn còn rất đa nghi khi Tấn Phúc cho rằng chỉ cần gọi được trước 6 tỉ đồng là có thể tiến sang chinh phục thị trường Indonesia.

Trong khi lần lượt các nhà đầu tư từ chối, "shark" Linh bất ngờ tuyên bố: "Chị rất thích mô hình này và sẽ đầu tư cho các em 23 tỷ đồng đổi lấy 45% cổ phần". Quá đường đột, CEO Tấn Phúc ngay lập tức xin từ chối số tiền đầu tư này do quá xa so với dự định ban đầu nên đề nghị mức 500.000 USD với 20% cổ phần.

Tuy nhiên, sau một hồi đối đáp, mặc dù nằm ngoài dự tính ban đầu nhưng sau cùng bộ đôi sáng lập Gcalls quyết định gật đầu nhận 23 tỷ đồng của "shark" Linh. Thậm chí, hai chàng trai trẻ còn muốn tuyển "cá mập lão luyện" này về làm "fulltime" cho công ty vì bị "mê hoặc" bởi các kế hoạch mà "shark" Linh nêu ra.