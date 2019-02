Không chịu học hỏi, bạn tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời; học sai cách, bạn phải đi đường vòng để tới thành công: 4 cách học đúng đắn và hiệu quả nhất

Aleksandar Hemon 44 tuổi khi ông đến Chicago vào năm 1992 từ Sarajevo. Trong vòng 5 năm, từ một nhà báo không nói tiếng Anh, ông đã trở nên thành thạo ngôn ngữ của nơi ở mới của mình và xuất bản một trang báo.

Làm công việc bán hàng và tiếp thị, Hemon đã học được tiếng Anh và trong vòng 3 năm, ông đã xuất bản câu chuyện đầu tiên của mình.

Hiện tại, Hemon cộng tác với New Yorker, Paris Review và The New York Times trong các ấn phẩm khác. Ông viết những cuốn tiểu thuyết và nhận được cả hai học bổng MacArthur và Guggenheim nhờ việc viết lách.

Họ nói rằng không thể dạy một con chó già trò gì mới. Theo như câu chuyện của Hemon chứng minh, điều đó không đúng.

Việc học không chỉ giới hạn ở trường học mà nó nên là một quá trình không ngừng nghỉ.

Diễn giả tạo động lực Jim Rohn từng nói rằng những người thành công nhất thế giới là người học hỏi trong suốt cuộc đời mình. Bởi họ hiểu được rằng trình độ giáo dục của họ quyết định chất lượng cuộc sống.

Trong Phật giáo có "tâm lý người mới bắt đầu", tức là khi chúng ta luôn luôn học tập; luôn là kẻ vừa bắt đầu, sẵn sàng tiếp thu quan điểm mới.

Giá trị của kiến thức

Trong kiến thức kinh tế ngày nay, việc học tập xuyên suốt cuộc đời là quan trọng hơn hết.

Cùng lúc đó, kiến thức giá trị hơn, đặc biệt khi nói đến việc đổi mới và tận dụng các công nghệ mới. Đó là lý do việc học là sự đầu tư tốt nhất của chúng ta.

Cho dù chúng ta đang học một ngôn ngữ mới hoặc cải thiện các kỹ năng lập trình của mình, có một số cách giúp chúng ta có thể trở thành người học tốt hơn, bắt đầu với cách chúng ta học.

Sau đây là cách chúng ta có thể tiếp tục kéo dài việc học mỗi ngày.

1. Sự lặp lại

Theo cách nào đó, gần như tất cả chúng ta cố gắng nhớ hoặc cố nhồi nhét vào phút cuối. Hóa ra, học nhiều phiên và trải rộng bài học hay "lặp đi lặp lại cách biệt" là một cách hiệu quả.

John Medina, tác giả của Brain Rules, gọi sự lặp đi lặp lại là cách hữu hiệu nhất để gieo các ký ức vào não bộ.

Có thể bạn quyết định trong năm 2019 sẽ học tiếng Pháp. Để tận dụng sự lặp đi lặp lại khoảng cách, bạn có thể bắt đầu tạo một lịch trình xem xét. Mỗi tối, dành ra thời gian để học, xen kẽ giữa từ vựng và ngữ pháp. Giới hạn thời lượng của những phiên đánh giá này vào khoảng 30 phút, hoặc tùy vào thời gian bạn có thể tập trung mà không bị xao nhãng.

Tiếp theo, thiết lập một cách để lưu trữ và tổ chức thông tin. Phần mềm như Evernote và SuperMemo là những công cụ tuyệt vời cũng như dễ dàng truy cập.

Cuối cùng, bạn sẽ cần số liệu để theo dõi tiến trình của mình. Đo lường lợi ích của bạn sẽ thúc đẩy bạn tiếp tục.

Trong khi thiết lập một hệ thống đòi hỏi thời gian, việc lặp lại khoảng cách giúp chúng ta lưu giữ thông tin và có thể giảm thời gian học tập.

2. Suy tư

Năm 2016, chuyên gia năng suất Scott Barry Kaufman phát hiện rằng 72% mọi người có ý tưởng sáng tạo khi đang tắm. Bản thân tôi là một phần của nhóm đó.

Những ý tưởng khi tắm này thường xuất hiện khi chúng ta đang làm một hành động không liên quan, vì não bộ của chúng ta tạo ra các liên kết giữa các thông tin chúng thu nạp.

Tôi cũng có những ý tưởng tuyệt vời nhất trong (hoặc sau) khoảng thời gian riêng tư. Đó là một lý do cho việc tôi tin vào việc cho nhân viên thời gian thảnh thơi - và chúng tôi khuyến khích họ thực sự tận dụng ngày nghỉ của mình.

Thường thì, chúng ta giả định rằng việc học chỉ diễn ra khi chúng ta nhồi nhét những ý tưởng và khái niệm mới vài não bộ, trong khi thực tế là nhiều khi việc đó diễn ra trong những phút giây thư thái.

Đi ngủ - thời điểm nhận thức hoàn toàn được nghỉ ngơi là lúc mà các chuyên gia nói chúng ta dọn dẹp kiến thức của mình. Trong một nghiên cứu gần đây về những người tham gia học từ vựng ngoại ngữ, một giấc ngủ ngon giảm thời gian luyện tập đến 50%.

Mặt khác, bỏ qua giấc ngủ gây thiệt hại cho khả năng tiếp thu những thông tin mới - và điều này bao gồm những chi tiết có được trước và sau khi thiếu ngủ.

3. Giảng dạy



Như bất kỳ giáo viên nào sẽ chứng thực, cách tốt nhất để học điều gì đó là giải thích nó cho người khác. Ý tưởng này còn được gọi là Learning Pyramid, một công cụ trực quan thể hiện cách học hiệu quả nhất.

Theo như kim tự tháp, 90% mọi người giữ lại được những gì họ học được khi họ giảng lại cho ai đó hoặc áp dụng thông tin đó ngay lập tức. So sánh điều này với việc chúng ta chỉ tiếp thu được gần 10% những điều chúng ta học được nếu đơn giản chỉ có đọc.

Hành động theo kiến thức mới là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng cường khả năng duy trì. Đó là lý do tại sao Richard Feynman nghĩ ra Kỹ thuật Feynman 4 bước, một công cụ hỗ trợ học tập phá vỡ các khái niệm thành các phiên bản dễ tiếp thu hơn.

Như Feynman từng nói: "Nếu bạn không thể giải thích một cách đơn giản, vậy thì bạn chẳng hiểu cái gì cả."

Chắt lọc một chủ đề vào các phần cơ bản của nó không chỉ giúp tăng cường sự hiểu biết, nó còn làm nổi bật các lỗ hổng kiến thức. Khi chúng ta gặp phải những lỗ hổng đó, kỹ thuật Feynman khuyên chúng ta quay trở lại tài liệu nguồn và tìm hiểu lại những gì còn thiếu sót.

4. Chuyển đổi

Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào Elon Musk trở thành một chuyên gia đa ngành? Bên cạnh việc là một người hiếu học, việc đào tạo chéo giữa các lĩnh vực đã giúp Musk thành thạo trong từng lĩnh vực.

Musk áp dụng một kỹ thuật gọi là học chuyển: lấy những gì chúng ta học trong một bối cảnh và áp dụng nó vào một bối cảnh khác.

Ví dụ, chúng ta có thể thực hành một kỹ thuật chánh niệm hoặc một công cụ đọc hiểu. Chúng tôi cũng có thể nghiên cứu nhiều lĩnh vực và sử dụng thông tin từ một lĩnh vực để nâng cao hiểu biết của chúng tôi về lĩnh vực khác.

Để áp dụng kiến thức trong một bối cảnh mới, chúng ta phải suy nghĩ chín chắn về nó. Ví dụ, nếu tôi nắm vững các quy tắc ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha, nó cũng sẽ giúp tôi học tiếng Pháp nhanh hơn. Và tôi sẽ tăng cường các kỹ năng ngôn ngữ Tây Ban Nha của mình trong quá trình học này.

Musk có một quá trình hai bước để học chuyển giao. Đầu tiên, ông giải mã kiến thức thành các nguyên tắc cơ bản. Sau đó, ông tái tạo nó trong một lĩnh vực mới: "Điều quan trọng là xem kiến thức như một loại cây ngữ nghĩa - đảm bảo bạn hiểu các nguyên tắc cơ bản, tức là thân cây và cành lớn, trước khi bạn đi vào lá/ chi tiết hoặc không có gì để giữ lấy."

Học cách học tốt hơn



Không phải ngẫu nhiên những người thành công dành cả đời để học tập. Trong một thế giới chuyển động với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, chúng ta cần cả kỹ năng và khả năng suy nghĩ phê phán về các khái niệm mới.

Hầu hết chúng ta đều cố gắng trở nên thật giỏi trong lĩnh vực của mình - và nếu, giống như Elon Musk, chúng ta có thể thành thạo một số ngành nghề, điều đó thậm chí còn tốt hơn.

Tôi hy vọng bốn kỹ thuật này hữu ích để việc học của bạn tốt hơn và nhanh hơn.