Không còn khoản lợi nhuận khủng từ chuyển nhượng đầu tư, Gemadept (GMD) báo lãi ròng giảm 78% nửa đầu năm

CTCP Gemadept (mã chứng khoán GMD) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần tăng trưởng nhưng lợi nhuận lại giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt 668 tỷ đồng – tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu chủ yếu của Gemadept hiện đến từ hoạt động khai thác cảng và logistics.

Doanh thu tăng trưởng nhưng giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn khiến lãi gộp Gemadept trong quý 2/2019 chỉ đạt hơn 265 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý 2/2019 giảm mạnh 36%, đạt gần 94 tỷ đồng, mặc dù các khoản chi phí phát sinh trong kỳ giảm nhưng sau khi giảm trừ, lãi ròng Gemadept vẫn giảm 27% so với kết quả quý 2/2018, đạt 201,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Gemadept ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.297 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu hoạt động khai thác cảng chiếm hơn 1.133 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm nhẹ, Công ty thu về hơn 515 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận hơn 105 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước khoản mục này lên tới 1.546 tỷ đồng. Theo bản thuyết minh, Gemadept ghi nhận khoản lợi nhuận chuyển nhượng các khoản đầu tư gần 1.520 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018, trong khi cùng kỳ năm nay chỉ ghi nhận khoản mục này ở mức gần 98 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong kỳ đạt gần 82 tỷ đồng trong khi nửa đầu năm ngoái Gemadept ghi âm hơn 24 tỷ đồng giá trị khoản mục này, do Công ty đã thực hiện hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính hơn 114 tỷ đồng.

Kết quả Gemadept ghi nhận lãi trước thuế 398 tỷ đồng, giảm 78% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Với mục tiêu đạt 2.800 tỷ đồng doanh thu và 695 tỷ đồng LNTT, kết thúc nửa đầu năm Công ty đã thực hiện hơn 46% kế hoạch doanh thu và hơn 57% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, giảm gần 78% so với 6 tháng đầu năm 2018, trong đó lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 289 tỷ đồng.

Trên thị trường, so với mức giá 29.800 đồng/cp hồi giữa tháng 11/2018, hiện cổ phiếu GMD giảm 11% và đang giao dịch quanh mức 26.550 đồng/cp.