Không để giá heo tăng cao như ở Trung Quốc

Nhiều vấn đề nóng của ngành nông nghiệp như tình hình dịch tả heo châu Phi khiến giá thịt heo tăng chóng mặt, nguy cơ thiếu thịt heo cuối năm; việc Trung Quốc siết chặt quy định nhập khẩu khiến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc sụt giảm mạnh... đã được đề cập tại họp báo của Bộ NN&PTNT chiều 14-10.

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc giảm kỷ lục

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho thấy trong chín tháng đầu năm 2019, dịch tả heo châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp; khó khăn về thị trường xuất khẩu, nhất là việc Trung Quốc siết nhập khẩu và chuyển từ tiểu ngạch sang nhập khẩu chính ngạch... khiến nông sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, thông tin: Ngay từ cuối năm 2018, Bộ NN&PTNT đã xác định năm 2019 ngành nông nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề xuất khẩu chính ngạch, trong đó có thị trường Trung Quốc. Từ khó khăn này, một số diễn biến nổi lên như mặt hàng gạo đã sụt giảm kim ngạch xuất khẩu chỉ còn 2,4 tỉ USD, so với năm ngoái chỉ đạt 92%; rau quả chỉ đạt 2,8 tỉ USD, giảm so với cùng kỳ đạt 2,9 tỉ USD.

“Nhận thức được tình hình giá gạo sụt giảm, ngay trong quý I-2019, Bộ NN&PTNT đã chủ trì hội nghị về lúa gạo ở Đồng Tháp và có tác động về mặt thị trường. Tuy nhiên, sau đó bộ nhận định rằng vấn đề giá là do sự biến động của thị trường, chúng ta không thể áp đặt mà chỉ hỗ trợ các địa phương đẩy mạnh tiêu thụ” - ông Toản cho biết.

Thông tin thêm về vấn đề trên, cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết hiện nay giá lúa OM5451 tại ruộng khoảng 5.100 đồng/kg, lúa 50404 khoảng 5.650 đồng/kg, giảm 500-800 đồng/kg. Về giá gạo xuất khẩu dao động khoảng 330 USD/tấn. Các thị trường lớn như Trung Quốc, Indonesia, Bangladesh đều giảm, nhất là Trung Quốc giảm mạnh ở cả sản lượng và kim ngạch. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu gạo sang Trung Quốc chỉ đạt gần 319.000 tấn, giảm hơn 65% so với cùng kỳ; kim ngạch 159 triệu USD, giảm 67,5%.

Ông Toản nhấn mạnh: “Rõ ràng gạo là mặt hàng truyền thống của ta nhưng hiện nay thị trường Trung Quốc thay đổi, chúng ta cũng phải cạnh tranh và phải thay đổi để đạt kết quả cao hơn”.

Giải pháp thời gian tới, ông Toản cho biết ngành nông nghiệp sẽ cùng ngành công thương tháo gỡ thị trường Trung Quốc, làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc xúc tiến các sản phẩm khác để đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch. Đồng thời mở rộng các thị trường khác như châu Phi, Ghana…

Doanh nghiệp Trung Quốc thưởng thức chè Việt Nam tại diễn đàn. Ảnh: AH

“Phòng chống dịch tả heo châu Phi rất tốt”

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm nhiều là tình hình cung ứng thịt heo cuối năm. Thông tin tại họp báo, ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y, khẳng định: “Việt Nam không thất bại trong chống dịch mà đang chống dịch rất tốt. Đây là bệnh không có vaccine, không có thuốc chữa mà đường lây vô cùng phức tạp, như Hàn Quốc trong 10 ngày có 14 ổ dịch phát sinh và Trung Quốc cũng tương tự. Còn tại Việt Nam, dịch bệnh có hướng giảm mạnh so với những tháng trước. Cạnh đó, nhận thức của người dân về an toàn sinh học đã tăng lên đáng kể. Nhiều công ty chăn nuôi quy mô lớn thực hiện tốt an toàn sinh học và đến nay vẫn không bị ảnh hưởng gì” - ông Long nói.

Về giá thịt heo, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, nhìn nhận trong ngày 14-10, giá heo hơi ở phía bắc dao động 60.000-63.000 đồng/kg, miền Trung dao động 50.000-57.000 đồng/kg, khu vực đồng bằng sông Cửu Long dao động 56.000-62.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

“Dự kiến do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi khiến số lượng heo giảm đi nên giá heo sẽ tiếp tục còn tăng cao. Tuy nhiên, bộ sẽ có phương án không để giá heo tăng vọt cao như ở Trung Quốc với hơn 100.000 đồng/kg heo hơi” - ông Trọng cho biết.

Nói thêm về tình hình cung ứng thịt heo dịp cuối năm, phó cục trưởng Cục Chăn nuôi khẳng định Việt Nam sẽ không thiếu thịt. Theo ông Trọng, cục vừa yêu cầu các tỉnh thống kê số đàn heo hiện có đến hết tháng 8-2019, đến nay đã có 56 tỉnh, thành gửi số liệu báo cáo. Theo đó, tổng đàn heo của 56 tỉnh, thành vẫn còn trên 22 triệu con; 2,7 triệu con nái và 110 con cụ kỵ ông bà.

“Với số heo của 56 tỉnh, thành cộng với số heo của bảy tỉnh, thành chưa gửi số liệu về nữa thì dự kiến hiện chúng ta có khoảng 24-25 triệu con. Như vậy chúng ta vẫn có thể chủ động được nguồn thịt heo trong ba đến bốn tháng cuối năm. Đặc biệt, nếu vẫn tiếp tục duy trì chăn nuôi an toàn sinh học ở các tỉnh đang chăn nuôi an toàn sinh học thì thịt heo vẫn sẽ chiếm trên 70% trong tổng thể sản lượng thịt” - ông Trọng khẳng định.

Người Trung Quốc thích chè, cà phê Việt Nam Sáng 14-10, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề "Hợp tác sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê" được tổ chức tại Hà Nội. Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam Nguyễn Xuân Cường, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nhóm nông sản, thủy sản có thể bổ trợ cho nhau. Sức sản xuất nông nghiệp của Việt Nam rất lớn với khoảng 50 triệu tấn lương thực, 5 triệu tấn thịt, 8 triệu tấn thủy sản, 12 tỉ quả trứng, 1 triệu tấn sữa, 20 triệu m3 gỗ từ rừng trồng... "Trung Quốc cũng là thị trường lớn nhập khẩu nông sản Việt Nam nhưng so với tiềm năng lợi thế hai nước còn rất lớn và cần tính đến cung ứng nông sản cho chuỗi nông sản toàn cầu" - Bộ trưởng Cường nói. Ông Cường đề nghị bộ trưởng Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy phía Tổng cục Hải quan nước này nhanh chóng thông qua danh mục hồ sơ của tám loại hoa quả mà Việt Nam đã gửi hồ sơ đề nghị xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc như sầu riêng, khoai lang, sắn… Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú cho biết: "Chè và cà phê của Việt Nam chiếm một vị trí quan trọng tại thị trường Trung Quốc, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam cũng đã phát triển lớn mạnh tại thị trường Trung Quốc như Vina Cà phê, được nhân dân Trung Quốc đón nhận nhiệt tình. Tôi hy vọng sẽ có một không gian thị trường rộng lớn để phát triển ngành chè, cà phê của Việt Nam tại Trung Quốc". Bộ trưởng Hàn Trường Phú cho biết thời gian tới Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong thúc đẩy thương mại nông sản giữa hai nước. Nông sản Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Trung Quốc qua các kênh như hội chợ, triển lãm… để doanh nghiệp hai bên có thể tìm hiểu, xúc tiến thương mại.