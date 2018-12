Không để trạm BOT An Sương - An Lạc thành “điểm nóng”

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng rà soát và triển khai các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc trên Quốc lộ 1 (quận Bình Tân) do vừa qua xảy ra hiện tượng nhiều tài xế tập trung phản đối.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị Công an TP, UBND quận Bình Tân bố trí lực lượng theo dõi, xử lý kịp thời khi xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, đảm bảo không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự tại đây.

Riêng lực lượng CSGT, Sở GTVT đề nghị tăng cường tuần tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên Quốc lộ 1, đoạn qua quận Bình Tân, đặc biệt là khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc.

Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GTVT, thanh tra giao thông sẽ tăng cường tuần tra, bố trí lực lượng điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, đặc biệt là đoạn qua quận Bình Tân. Đồng thời, Sở GTVT cũng chỉ đạo Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phối hợp nhà đầu tư dự án BOT An Sương - An Lạc đăng tải thông tin về dự án này lên các bảng thông tin điện tử trên Quốc lộ 1 để người dân nắm rõ về chủ trương thu phí.



Trước đó, từ chiều tối đến khuya 3-12, nhiều tài xế tập trung tại trạm thu phí nêu trên phản ứng, gây kẹt xe nghiêm trọng khiến đơn vị thu phí phải xả trạm để giải tỏa.

Tại buổi làm việc với Sở GTVT về hiện tượng trên chiều 4-12, ông Nguyễn Gia Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân, cho biết qua nắm bắt vụ việc, các tài xế phản ứng tại trạm BOT An Sương - An Lạc trước đó đã được thông tin, kêu gọi trên mạng xã hội. Phía đơn vị thu phí cũng cho biết qua diễn biến vụ việc và từ hình ảnh camera ghi lại, một số trường hợp tài xế cho xe chạy vòng qua trạm nhiều lần để cố tình phản đối thu phí. Ngoài ra, còn có khoảng 40 người không có chức năng nhưng cũng tụ tập tại khu vực này.