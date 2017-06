Không gian sống xanh ấn tượng tại The Emerald

The Emerald là sản phẩm thuộc chuỗi sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefulland. Thấu hiểu căn nhà là tài sản tích luỹ cả đời của khách hàng, đồng thời thấm nhuần triết lý kinh doanh “Trọn chữ Tâm, vẹn chữ Tín” của Vimefulland, những người kiến tạo nên The Emerald đã dành trọn 2 năm để chuẩn bị kỹ lưỡng cho The Emerald, thận trọng từ khâu lựa chọn đơn vị thiết kế, đơn vị thi công xây dựng, đơn vị giám sát, đến chọn lọc và thử nghiệm vật liệu xây dựng, cây trồng và các ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe…

The Emerald được dựng xây từ chữ Tâm và chữ Tín của Vimefulland

Với định hướng phát triển dòng sản phẩm tiên phong ứng dụng các tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe, y tế vào thiết kế và xây dựng, Vimefulland sẽ mang đến cho cư dân The Emerald những trải nghiệm về một cuộc sống hoàn toàn khác biệt – “Sống khỏe” trọn vẹn cả về thể chất và tinh thần.

Vimefulland đã hợp tác với nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, dày công nghiên cứu và cho ra đời Bộ quy chuẩn ứng dụng các tiêu chuẩn về chăm sóc sức khoẻ, y tế vào thiết kế và xây dựng với 04 tiêu chuẩn chính: Tiêu chuẩn về nguồn nước sạch, Tiêu chuẩn về ô nhiễm, Tiêu chuẩn phát triển sức khoẻ thể chất và Tiêu chuẩn phát triển sức khoẻ tinh thần.

Trước tiên, khắc phục nỗi lo của cư dân về tình trạng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, Vimefulland hy sinh diện tích tầng hầm để đặt bể nước dung tích 2500m2 tại tầng hầm, một bể nước trên mái dung tích 660 m2 để cách ly nguồn nước sinh hoạt của cư dân với các yếu tố dễ gây ô nhiếm nguồn nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng công nghệ lọc nước kép tiên tiến nhất trên thế giới loc trực tiếp nguồn nước sinh hoạt của thành phố trước khi bơm vào bể nước của The Emerald, mang nguồn nước tinh khiết đã được loại bỏ mùi và tạp chất hữu cơ đến từng hộ cư dân. Nguồn nước cung cấp tới mỗi căn hộ sẽ được đội ngũ chuyên gia y tế định kỳ kiểm tra, phân tích, vì vậy cư dân có thể hoàn toàn an tâm sử dụng nước trực tiếp từ vòi.

Thứ hai, Xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm bụi, tạp chất và ô nhiễm tiếng ồn được giải quyết thông qua những phương án phù hợp.

Quy trình xử lý nước thải tại The Emerald được phân tách thành 3 loại khác nhau và xử lý qua 3 đường ống riêng biệt, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm môi trường.

Quy trình xử lý rác thải thay vì thu gom rác bằng ống thông rác tại các tầng gây ô nhiễm mùi và khó vệ sinh, tại The Emerald rác thải được tập kết và vận chuyển bằng thang máy riêng biệt, cách cửa nhà cư dân tối thiểu 10m, đồng thời, hệ thống thang rác được vệ sinh liên tục 2 tiếng 1 lần.

Quy trình xử lý ô nhiễm bụi và tạp chất, thông qua hệ thống cảnh quan sinh thái lõi, đóng vai trò như lá phổi xanh giúp thanh lọc không khí – cư dân The Emerald có thể tận hưởng không khí trong lành như ở ngoại ô hay trong các khu resort.

Ở những đô thị đang phát triển như Hà Nội, ô nhiễm tiếng ồn là một trong những vấn đề đáng lưu tâm bởi ảnh hưởng xấu tác động lên sức khỏe, gây rối loạn giấc ngủ, tăng nguy cơ các bệnh về thính giác, tim mạch và tuần hoàn. Và để đảm bảo tiếng ồn luôn ở mức an toàn dưới 50dB, The Emerald trang bị hệ thống cửa hai lớp, cách âm, cách nhiệt tối đa.

Thứ ba, Tiêu chuẩn phát triển sức khỏe thể chất, The Emerald phân bố không gian cây xanh trung bình 2m2/người, khoảng cách tối thiểu 25m giữa các toà nhà. Phần lớn diện tích được dành cho tiện ích phát triển thể chất như đường dạo bộ, phòng tập gym, spa thư giãn, hồ bơi và đặc biệt các khu vui chơi, vận động dành riêng cho trẻ em như sân cát tự nhiên, sân cỏ bốn mùa…

Thứ tư, Tiêu chuẩn về sức khoẻ tinh thần, từng chi tiết thiết kế tại The Emerald đều được tính toán tỉ mỉ, hợp lý, gần gũi với môi trường, mang ánh sáng và không khí tự nhiên đến từng gian phòng, từng căn hộ của The Emerald, đảm bảo sự đối lưu không khí, mang tới giấc ngủ sâu, tinh thần minh mẫn, sảng khoái. Đặc biệt hơn, The Emerald được đầu tư cây xanh theo phong cách “Rừng trong phố”.

Tại nơi đây, cây xanh được trồng với nhiều năm tuổi, tán xòe rộng, thân cây đường kính từ 25 – 45 cm và 3 quảng trường nước nghệ thuật, vườn đọc sách… Vimefulland mong muốn mang tới cho cư dân The Emerald những không gian thư giãn bình yên, tĩnh lặng sau ngày dài làm việc.

