Không khí lạnh tăng cường, mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay ngày 4/10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 9-12 độ Vĩ Bắc nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Châu Ổ (Quảng Ngãi) 43mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 46mm, Củng Sơn (Phú Yên) 47mm.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp, trong ngày hôm nay (04/10) ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông; riêng các tỉnh Quảng Nam - Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24h).

Cảnh báo ngày hôm nay 4/10, trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Hà Nội sáng nay se lạnh, nhiệt độ khoảng 24 độ C, độ ẩm 87%, tạo cảm giác hanh khô cho người đi đường. Khoảng 7h trời bắt đầu nắng gắt hơn, nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ C. Trong hôm nay, Thủ đô tiếp tục có nắng với nền nhiệt cao nhất lên đến 33 độ C.

Các tỉnh miền Bắc khác ở Đông Bắc Bộ cũng duy trì hình thái thời tiết đêm và sáng trời lạnh, ngày nắng và hanh khi, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; thấp nhất ở vùng núi 17-20 độ C.

Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ; thấp nhất có nơi dưới 20 độ.