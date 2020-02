Không ngừng tăng, giá vàng cao nhất 7 năm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá vàng giao kỳ hạn đóng cửa ở mức cao nhất trong 7 năm.

Tác động kinh tế của dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã khiến nhiều chuyên gia dự báo về khả năng Ngân hàng Trung ương toàn cầu sẽ đưa ra nhiều gói kích cầu để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Điều này khiến không ít người dự báo nhiều về khả năng giá vàng sẽ có thể lên mức 2.000USD/ounce và cao hơn nữa.

Biên tập viên của GoldNewsletter, ông Brien Lundin, nhận xét: "Thị trường đang ở trong trạng thái hỗn độn giữa quan điểm vàng là công cụ đầu tư an toàn và đầu cơ. Đồng USD và thị trường chứng khoán Mỹ đang hưởng lợi từ dòng vốn toàn cầu tìm kiếm an toàn trong tình trạng bất ổn do virus cúm corona gây ra. Tuy nhiên thị trường chứng khoán nội địa Mỹ và thế giới cũng như thị trường vàng, kim loại quý đang chịu tác động từ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương nhiều nước sẽ đưa ra được biện pháp ngăn tác động xấu đến nền kinh tế."

Ông Lundin nói: "Vậy ít nhất ở hiện tại, cả nỗi sợ và sự tham lam đang tác động đẩy cao thị trường".

Giá vàng sẽ có thể chạm mức 2.000USD/ounce trước thời điểm cuối năm sau. Thời điểm đó sẽ đồng nghĩa với thị trường không bị tăng trưởng quá nóng, nhà đầu tư có thêm thời gian để kiếm tiền từ thị trường chứng khoán, chuyên gia nhận định.

Dựa trên dữ liệu lịch sử được tính toán từ tháng 11/1984, ngưỡng cao nhất của giá vàng trong phiên giao dịch được thiết lập vào ngày 6/9/2011 là 1.923,70USD/ounce. Còn mức đóng cửa cao nhất của giá vàng là 1.891,90USD/ounce vào ngày 22/8/2011, theo Dow Jones Market Data.

Phiên ngày thứ Tư, giá vàng như vậy có phiên tăng thứ 5. Giá vàng giao hợp đồng tháng 4/2020 tăng 8,20USD/ounce tương đương 0,5% lên 1.611,80USD/ounce. Giá vàng như vậy có mức đóng cửa cao nhất tính từ tháng 3/2013.

Chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại FXTM, ông Lukman Otunuga, nhận xét: "Giá vàng vượt qua ngưỡng 1.600USD/ounce khi mà các thành viên trên thị trường đánh giá về tác động kinh tế gây ra bởi dịch cúm corona. Khi mà những nỗi lo tăng trưởng trở lại bàn đàm phán và kỳ vọng về khả năng các Ngân hàng Trung ương áp dụng chính sách nới lỏng tiền tệ, vàng sẽ được đẩy giá cao hơn nữa".