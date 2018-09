Không những lao dốc, cổ phiếu ASA còn bị tạm ngừng giao dịch để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo toàn bộ 10 triệu cổ phiếu ASA của CTCP Hàng tiêu dùng ASA sẽ bị tạm ngừng giao dịch từ 20/9/2018 để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.



Trước đó cổ phiếu ASA đã bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 31/7/2018 do công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi chứng khoán bị đưa vào diện bị cảnh báo, cổ phiếu ASA chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Nguyên nhân do CTCP Hàng tiêu dùng ASA đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 quá thời hạn quy định.

Cũng liên quan đến vấn đề kiểm toán, trước đó ngày 18/5/2018 CTCP Hàng tiêu dùng ASA đã quyết định thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Theo đó ASA đã thanh lý hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do công ty An Việt không đáp ứng được tiến độ ra báo cáo tài chính kiểm toán năm theo yêu cầu. Đồng thời ASA quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán cho BCTC năm tài chính kết thúc 31/12/2017.

Theo kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính năm 2017 do công ty ASA tự lập, cả doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận năm 2017 giảm sâu so với năm trước đó. Cụ thể, doanh thu đạt hơn 70,45 tỷ đồng, giảm đến 54% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế còn chưa đến 400 triệu đồng, chỉ bằng 27% lợi nhuận đạt được năm 2016.

Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu ASA đã lao dốc không phanh từ hơn nửa năm nay, hiện còn 700 đồng trên mỗi cổ phiếu.

Nhìn lại thời điểm đầu năm 2018 ASA bất ngờ tăng mạnh từ vùng đáy lúc đó là 2.400 đồng/cổ phiếu lên mức 4.000 đồng/cổ phiếu. Những tưởng ASA sẽ hồi sinh nhưng ngay sau đó là chuỗi lao dốc không điểm dừng.

Diễn biến giá cổ phiếu ASA trong 1 năm gần đây.

"Niềm tin" le lói giúp ASA vực dậy thời điểm đó có lẽ đến từ kế hoạch tăng vốn. ASA dự kiến phát hành thêm 37 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 470 tỷ đồng với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó ASA cũng lên phương án tái cơ cấu, đầu tư góp vốn vào nhiều đơn vị khác.

Tuy nhiên dự kiến tăng vốn bất thành bởi nhà đầu tư không dễ dàng chấp nhận cách huy động vốn mà giá phát hành cao hơn thị giá nhiều lần như thế. Kể cả trong phương án phát hành, ASA cũng chỉ đặt chỉ tiêu bán được khoảng 30% tổng số cổ phiếu dự kiến đã là thành công.