Không phải sữa, đây mới là thực phẩm giàu canxi bậc nhất: Chỉ 3 thìa bằng 1 cốc sữa

Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng sữa rất tốt cho sức khỏe. Với trẻ nhỏ, sữa giúp xương chắc khỏe và cao lớn hơn, vì đây là nguồn thực phẩm chứa nhiều canxi nhất.

Nhưng thực tế cho thấy, sữa không thật sự được xem là "siêu thực phẩm" như mọi người vẫn ca ngợi. Bởi không giống như trẻ em, người lớn không được "hưởng lợi" nhiều từ sữa.

Gần 40% người trưởng thành trên toàn thế giới có thể tiêu hóa sữa đúng cách và chỉ có 5% người dân Châu Á dung nạp được sữa.

Nguyên nhân là do sữa thường dành cho trẻ em, chứ không dành cho người trưởng thành. Vì đường ruột của trẻ nhỏ sản xuất ra lactase, giúp phân hủy sữa để được tiêu hóa đúng cách.

Hơn nữa, loại gen giúp sản xuất ra lactase lại ngừng làm việc khi trẻ lớn lên. Bắt đầu ở độ tuổi lên 5, cơ thể đã có dấu hiệu ngừng sản xuất lactase.

Thông tin này đã khiến lượng tiêu thụ sữa trên toàn thế giới đã giảm đi rất nhiều trong những năm qua. Đơn cử như ở Anh, doanh số bán hàng sữa giảm 30% trong vòng 20 năm qua.

Hạt chia : Nguồn bổ sung canxi gấp 6 lần sữa

Canxi không chỉ giúp chắc răng, khỏe xương mà còn rất quan trọng trong việc duy trì tế bào khỏe mạnh, điều tiết hormone…Thiếu canxi làm tăng nguy cơ loãng xương, móng tay móng chân bị yếu, rụng tóc, hay thậm chí là động kinh.

Các chuyên gia khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ tối thiểu 1.000 mg canxi/ngày. Như vậy nên ăn gì để đạt được lượng canxi này tốt nhất mà không cần đến sữa?

Hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp canxi không thua kém gì sữa. Đó có thể là rau cải bó xôi, đậu phụ, cải xoăn, quả sung.... Và tất nhiên không thể không kể đến hạt chia.

Các nghiên cứu phát hiện hạt chia chứa hàm lượng canxi cao gấp 6 lần trong sữa. Chỉ cần khoảng 3 thìa cà phê hạt chia chứa 233 mg canxi, liều lượng tương đương với hàm lượng canxi có trong 1 cốc sữa (299 mg).

Vì vậy hiện nay, hạt chia được xem là nguồn thay thế sữa dành cho người lớn và trẻ nhỏ không dung nạp lactose trong sữa.

Những lợi ích sức khỏe của hạt chia

Không những thế, báo cáo nghiên cứu của hiệp hội nông nghiệp Mỹ USDA cho thấy hạt chia giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho con người. Còn nghiên cứu khoa học của Trường Đại học California (Mỹ) cho thấy hạt chia mang tới nhiều công dụng tốt cho cơ thể chúng ta.

1. Ngăn ngừa lão hóa

Các nhà nghiên cứu từ Mexico gần đây phát hiện ra rằng hạt chia chứa rất nhiều nhiều chất chống ôxy hóa giúp hạn chế việc hình thành các tế bào gốc tự do lên đến 70% để từ đó làm chậm quá trình lão hóa.

2. Cải thiện hệ tiêu hóa

Hạt chia chứa hàm lượng chất xơ cao gấp 1,6 lần so với lúa mạch, 2,3 lần so với lúa mỳ, 2,6 lần so với yến mạch và 9,8 lần so với gạo.

Như vậy, chỉ cần 2 thìa cà phê hạt chia, bạn đã nạp vào cơ thể 10 gram chất xơ tương đương 1/3 lượng chất xơ cần thiết trong ngày.

3. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Litora cho biết hạt chia có khả năng điều hòa lượng insulin, có khả năng làm giảm nồng độ insulin trong máu từ đó hỗ trợ làm giảm các triệu chứng tiểu đường vì chứa nhiều axit alpha-linolenic và chất xơ.

4. Giúp xây dựng cơ bắp và giảm cân

Hạt chia cũng chứa nhiều protein. Vì thế đây là loại thực phẩm lý tưởng cho những ai đang muốn giảm cân hoặc xây dựng cơ bắp.

Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa vì vậy sẽ giúp thay thế bất kỳ chất dinh dưỡng nào mà cơ thể mất đi trong quá trình tập luyện.

5. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hạt chia cũng được chứng minh có thể giúp chống viêm và điều hòa cholesterol, do đó rất tốt cho tim mạch.

Cách sử dụng hạt chia

- Rắc lên ăn cùng sữa chua hoặc nước ép, sinh tố hoa quả.

- Nước uống hạt chia: Dùng 1-2 thìa cà phê hạt chia ngâm vào nước lọc khoảng 10 phút, khuấy đều để tránh vón cục.

- Canh hạt chia: Dùng 3-4 muỗng cà phê hạt chia cho vào nồi canh khi đang nấu hoặc hầm chung với các loại rau củ để có món ăn dinh dưỡng.

- Salad hạt chia: Cho vào 1-2 muỗng hạt chia vào món rau trộn hoặc salad rau để tăng dinh dưỡng và tạo ra một khẩu vị mới.

* Theo Life Hack

Theo Hoàng Hương

Trí thức trẻ