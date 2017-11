Không xuất thân giàu sang, yếu tố nào quyết định khí chất của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama?

Cựu Tổng thống Barack Obama không chỉ là chính khách thành công trong sự nghiệp mà cuộc sống đời thường của ông cũng được nhiều người mến mộ. Bởi vì bên cạnh ông luôn có một người vợ là hậu phương vững chắc. Bà Michelle không chỉ người vợ hiền biết giữ gìn mái ấm, chăm lo chồng con mà còn là cố vấn đáng tin cậy nhất cho sự nghiệp của cựu tổng thống. Bà chính là biểu tượng của một người phụ nữ thông minh, thành đạt và nhân hậu.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người dân Mỹ và cả thế giới trong suốt 2 nhiệm kỳ ở Nhà Trắng bằng những bài phát biểu xuất sắc, truyền cảm hứng cùng những đóng góp của bà khi tham gia hoạt động nhân quyền vì phụ nữ và trẻ em. Thậm chí, nhiều đảng viên đảng Dân chủ và người dân bày tỏ mong muốn bà Michelle sẽ ra tranh cử tổng thống kế tiếp chồng nhưng bà đã phủ nhận khả năng này vì không muốn làm chính trị.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà văn Elizabeth Alexander tại buổi lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh Obama Foundation Summit, bà Michelle Obama chia sẻ rằng tính cách và lối suy nghĩ của bà bị ảnh hưởng nhiều từ lối sống truyền thống của gia đình. Mỗi sáng thức giấc, điều bà nghĩ đến đầu tiên chính là những lời dạy dỗ nghiêm khắc của cha.

“Tôi không mê thơ hay đưa âm nhạc vào dẫn dắt cuộc sống của mình, thứ mà hầu hết mọi người đều nghe để lớn. Đối với tôi, mỗi sáng thức giấc trong đầu luôn văng vẳng tiếng nói của cha me. Cha mẹ tôi là những người rất nghiêm khắc. Họ không có quyền lực, không giàu có nhưng tôi sống mỗi ngày là để cha mẹ tự hào”, phu nhân Michelle Obama nói.

Phu nhân cựu tổng thống có thành tích học tập rất xuất sắc. Bà là một trong ba đệ nhất phu nhân trong lịch sử nước Mỹ có bằng sau đại học.

Phu nhân của cựu tổng thống Barack Obama sinh ra trong một gia đình truyền thống có thói quen đọc sách báo mỗi ngày. Cha bà là nhân viên nhà máy nước và mẹ bà là thư kí làm việc tại một cửa hàng tiếp thị nhỏ. Trước khi bà Michelle được sinh ra, cha bà từng là vận động viên bơi lội cho đến khi ông đột nhiên bị chấn thương ở chân. Mặc dù không phải là một người nắm giữ quyền lực, địa vị cao trong xã hội lại bị thương tật ở chân và cũng không có bằng cấp đại học nhưng ông luôn được cả gia đình và dòng họ kính trọng.

“Cha tôi thường ngồi trên chiếc ghế và mọi người sẽ đến để xin ông ấy vài lời khuyên. Có thể là về công việc hoặc cuộc sống. Nhưng có một điều tôi luôn ghi nhớ về cha tôi, ông không bao giờ phàn nàn dù gặp phải bất kì khó khăn nào. Và tôi cũng muốn học hỏi điều này từ cha. Cha tôi có thói quen dậy sớm mỗi ngày, mặc đồng phục xanh và cầm theo cây gậy đi bộ đến nhà máy làm việc. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng đó là một sự hi sinh. Những câu chuyện, thông điệp và hình ảnh về cha tôi luôn văng vẳng trong đầu mỗi ngày. Tôi cũng tự nhủ bản thân là một đứa trẻ may mắn. Cha mẹ tôi không giàu có nhưng họ luôn đem đến sự giáo dục tốt nhất cho các con. Không chỉ lời nói mà hành động của họ cũng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách của anh em tôi. Họ luôn dạy dỗ chúng tôi phải biết cởi mở, thông cảm và sống một cách hữu ích. Tôi có thể không có nhiều tiền nhưng tôi may mắn được cha và mẹ tặng những món quà vô giá. Vì thế, tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay”.

Bà Michelle Obama là đại diện cho những người phụ nữ có trí tuệ và công, dung, ngôn, hạnh. Bà từng học “nhảy cóc” năm lớp 2, luôn đạt kết quả xuất sắc những năm trung học, tốt nghiệp với bằng cử nhân loại giỏi trường đại học Princeton và đậu bằng Tiến sĩ Luật tại Harvard. Ít ai biết rằng, bà Michelle chính là người hướng dẫn công việc cho chồng còn khi hai người gặp nhau lần đầu tiên tại công ty luật Sidley Austin.

Vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama chưa bao giờ ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm với nhau một cách công khai.

Đó là lý do vì sao cựu tổng thống luôn tự hào chia sẻ: “Vợ tôi là một người tài năng và thông minh. Tôi chưa từng đưa ra quyết định lớn nào mà ông hỏi ý kiến của vợ. Tôi vô cùng tự hào về cô ấy”, và ông cũng không ngại bày tỏ những lời yêu thương với phu nhân trong bữa tiệc kỉ niệm 25 năm kết hôn: “Trong thâm tâm anh từ lâu rồi em đã chẳng còn giống người vợ, mà là “bạn đời”, một người bạn vĩ đại luôn sát cánh và đốc thúc anh kiên định với những sự lựa chọn của mình. Không những vậy, anh thực sự vui mừng khi hai con gái của chúng ta có một tấm gương sáng chói trong cuộc đời chúng để noi theo”. Sau khi cả gia đình rời khỏi Nhà Trắng, bà Michelle Obama vẫn tiếp tục đồng hành cùng chồng thực hiện những chương trình, dự án vì cộng đồng, trong đó có các chương trình giáo dục - y tế cho người nghèo và trẻ em.