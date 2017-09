Khu đô thị điểm nhấn của Thủ đô: Lúng túng kết nối giao thông

Tăng mật độ xây dựng, nâng tầng

Khu đô thị Ngoại giao đoàn nổi tiếng là khu đô thị có mật độ xây dựng thấp, 30-33%, còn lại 70% là khu công viên cây xanh, hồ điều hòa, công trình công cộng… Dự án do Tổng Cty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, với quy mô 62,8ha nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển khu Đoàn ngoại giao cho Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, văn phòng của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, khu ở cho người nước ngoài tại Hà Nội… Chính vì vậy mà dù tốc độ xây dựng các tòa nhà tại khu đô thị này không rầm rộ nhưng người dân vẫn quan tâm và mua.

Thế nhưng sau 7 năm điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu ngoại giao đoàn vào năm 2010, mới đây nhất ngày 22/5/2017, Hà Nội quyết định tiếp tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu ngoại giao đoàn. Theo đó, nhiều ô đất được điều chỉnh công năng, tăng mật độ xây dựng làm thay đổi cảnh quan khu đô thị như thiết kế dự kiến ban đầu. Như ô đất ký hiệu CC2 được phê duyệt có chức năng công cộng, dịch vụ với mật độ xây dựng 20,5% nay được điều chỉnh với mật độ xây dựng tăng 40%.

Ô đất CC3-4 được phê duyệt chức năng đất công cộng, dịch vụ với mật độ xây dựng 20,5%, tầng cao trung bình 5 tầng. Nay điều chỉnh mật độ lên 35% và tầng cao nâng lên 15 tầng +3 tầng hầm. Ô đất CC5 có chức năng công cộng, dịch vụ, thương mại với mật độ xây dựng 30%, tầng cao trung bình 7 tầng được chiều chỉnh lên 27 tầng+ 3 tầng hầm. Dân số khoảng 1.505 người. Ô đất ĐMKT1 có chức năng đất đầu mối kỹ thuật (xây dựng trạm biến thế điện) không xác định tầng cao mật độ nhưng nay điều chỉnh thành đất công cộng với mật độ 40%, tầng cao trung bình 12 tầng+ 2 tầng hầm.

Khổ vì không thông đường

Theo phản ánh của anh Tuấn Đức sinh sống tại Khu Ngoại giao đoàn, khi mua nhà ở đây, người dân được chủ đầu tư giới thiệu các tuyến đường thông ra đường Võ Chí Công, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Tuy nhiên, hiện tại cả khu đô thị này chỉ có một con đường duy nhất là đường Đỗ Nhuận dẫn ra đường Phạm Văn Đồng để đi vào thành phố. Chính vì vậy, việc đi lại của người dân rất khó khăn vì hằng ngày nhiều người phải đi vòng khoảng gần 20 km mới có thể về nhà.

“Mới đây, chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây giáp ranh Khu đô thị Ngoại giao đoàn đã hoàn thiện một con đường dẫn ra đường Võ Chí Công, chúng tôi rất mừng và hy vọng sẽ sớm được đi con đường này. Bởi vì, nếu được đi qua con đường nội khu này, người dân chỉ mất 5 phút để ra đường Võ Chí Công và cũng tránh được cảnh tắc đường hàng giờ tại con đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, con đường này đã được hoàn thành từ tháng 7 nhưng họ không cho cư dân Khu đô thị Ngoại giao đoàn sử dụng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chủ đầu tư nhưng vẫn không nhận được câu trả lời”, anh Đức nói.

Còn chị Bích Thủy cũng sinh sống trong khu đô thị cho rằng, cả khu đô thị hiện có khoảng 11 tòa nhà đi vào bàn giao với số lượng 2.000 dân cư đã đi vào ở. Tuy nhiên, toàn bộ Khu đô thị Ngoại giao đoàn chỉ có một lối đi duy nhất là đi ra đường Đỗ Nhuận sau đó ra đường Phạm Văn Đồng để đi vào nội đô. Trong khi tuyến đường Phạm Văn Đồng chật hẹp, thường xuyên ách tắc, nhiều tai nạn. Vì vậy, hằng ngày người dân đối mặt tình trạng tắc đường hàng giờ, rất mệt mỏi. Do đó, người dân kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện các tuyến đường kết nối các khu vực lân cận để cuộc sống của người dân được đảm bảo.

Trước thực trạng này, đại diện Ban quản lý dự án Khu đô thị Ngoại giao đoàn cho biết, con đường nội khu giáp 2 đô thị Tây Hồ Tây và Ngoại giao đoàn là do chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây thực hiện, không phải do chủ đầu tư Khu đô thị Ngoại giao đoàn làm. Gần đây, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều buổi làm việc với hai chủ đầu tư để đẩy nhanh việc thông tuyến đường 60m nối từ Phạm Văn Đồng ra Võ Chí Công. Trong đó, các con đường Khu đô thị Ngoại giao đoàn đều đã được chủ đầu tư hoàn thành, sẵn sàng cho việc kết nối khu đô thị Tây Hồ Tây. Phần đường còn lại do chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây làm. Việc có cho thông đường hay không phụ thuộc hoàn toàn ở chủ đầu tư này. “Sau khi nhận được kiến nghị của các cư dân, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị lên UBND quận Bắc Từ Liêm để làm thế nào đề nghị chủ đầu tư khu đô thị Tây Hồ Tây sớm kết nối tuyến đường tạo điều kiện cho người dân đi lại”, vị này nói.