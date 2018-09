Khuất tất ở dự án Đức Long Golden Land

Liên quan đến dự án Đức Long Golden Land (Trung tâm Thương mại căn hộ cao cấp Dragon Court, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM), ngày 13-9, UBND TP đã lập đoàn liên ngành, tổ chức kiểm tra toàn diện để làm rõ các dấu hiệu vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo quy định. Đoàn kiểm tra do Thanh tra TP làm trưởng đoàn. Thành viên gồm Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận 7.

Sở không thấy nhưng thanh tra… nhìn ra!

Sự việc trên xuất phát từ đơn tố cáo của công dân liên quan đến những khuất tất của dự án Đức Long Golden Land do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long (Công ty Vạn Gia Long) làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, những phản ánh trên của công dân chưa đủ cơ sở để xác định hành vi vi phạm.... Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đã chỉ đạo Sở Xây dựng chuyển toàn bộ hồ sơ tài liệu, đơn của công dân đến Thanh tra TP để kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh của công dân.

Qua rà soát, kiểm tra, Thanh tra TP nhận thấy nội dung tố cáo chưa bồi thường và giải phóng mặt bằng vẫn được cấp giấy phép quy hoạch, Sở Xây dựng cho biết chưa đủ cơ sở để xác định sai phạm. Tuy nhiên, qua rà soát theo hồ sơ, Thanh tra TP cho biết đến nay chưa xác định được chính xác tổng số hộ dân được bồi thường để thực hiện dự án là bao nhiêu. Do đó, theo Thanh tra TP, nội dung này cần được tiếp tục làm rõ.

Dự án Đức Long Golden Land tại phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM đang… án binh bất động

Tương tự, đối với nội dung tố cáo chưa bồi thường giải tỏa xong nhưng đã bán toàn bộ dự án qua hình thức bán cổ phần, trong khi Sở Xây dựng nói chưa đủ cơ sở để xác định hành vi vi phạm thì qua xem xét báo cáo tài chính của công ty, Thanh tra TP cho biết việc công ty thành lập để thực hiện dự án phát triển Trung tâm thương mại - Dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment nên việc tất cả các cổ đông sáng lập chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho người khác được xem như là hình thức chuyển nhượng dự án. Hay như nội dung phần "đất công" trong dự án đã "biến mất", dự án chuyển nhượng gây thiệt hại cho nhà nước, Sở Xây dựng nói không có cơ sở thì Thanh tra TP nhận thấy có những "điểm mờ" cần được làm rõ.

Đặc biệt, đối với nội dung tố cáo dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh nhưng đã và đang bán ra thị trường trái pháp luật, qua rà soát, Thanh tra TP cho hay theo tài liệu do Sở Xây dựng cung cấp cho thấy đến tháng 11-2017, công trình mới được cấp phép xây dựng phần ngầm. Đối chiếu với quy định nêu trên thì công trình chưa hoàn thành xây dựng phần móng, do đó chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh căn hộ. Ngoài ra, theo tài liệu do công dân cung cấp, công ty có đăng quảng cáo bán căn hộ trên các trang mạng.

Bên cạnh đó, thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30-9-2017 có nội dung người mua trả tiền trước (tiền đặt cọc căn hộ) là gần 210 tỉ đồng, đồng thời trên Bảng cân đối số phát sinh, tài khoản 154 - chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chỉ thể hiện đơn vị có 1 dự án Golden Land có phát sinh chi phí. Qua đó cho thấy công ty đã nhận tiền cọc bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện kinh doanh là không đúng quy định pháp luật. Từ những điểm chưa rõ trên, Thanh tra TP đã kiến nghị UBND TP cho các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện dự án.

Thi công trên đất chưa phải của mình

Theo báo cáo của Thanh tra TP, năm 2009, UBND TP chấp thuận cho Công ty Vạn Gia Long thực hiện dự án trung tâm thương mại - căn hộ tại khu đất có diện tích khoảng 7.530 m2 thuộc phường Tân Thuận Tây. Đến năm 2014, Công ty Vạn Gia Long có văn bản xin mở rộng quy mô diện tích từ 7.530 m2 lên hơn 11.623 m2.

Sau đó, Sở Xây dựng có văn bản kiến nghị UBND TP công nhận Công ty Vạn Gia Long được làm chủ đầu tư dự án "Trung tâm thương mại - Dịch vụ và căn hộ cao cấp Sunshine Apartment tại phường Tân Thuận Tây có diện tích 11.623 m2. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, UBND TP có văn bản công nhận Công ty Vạn Gia Long làm chủ đầu tư dự án.

Đến ngày 12-10-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trình UBND TP về việc Công ty Vạn Gia Long xin sử dụng đất thực hiện dự án. Trên cơ sở này, UBND TP chấp thuận cho Công ty Vạn Gia Long được sử dụng khu đất có tổng diện tích hơn 10.691 m2 tại phường Tân Thuận Tây để thực hiện dự án.

Trong đó, giao cho Công ty Vạn Gia Long 6.641,1 m2 đất do nhà nước trực tiếp quản lý, phần diện tích đất còn lại, Công ty Vạn Gia Long thỏa thuận, nhận chuyển nhượng của hộ gia đình, cá nhân, để thực hiện dự án. Hiện nay, Công ty Vạn Gia Long đã lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin công nhận thêm diện tích hơn 872 m2. Đến nay, UBND TP chưa có văn bản chấp thuận đề xuất của công ty.

Tuy nhiên, công trình này đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép phần ngầm, được phép xây dựng 2 tầng hầm và sàn tầng trệt. Trong quá trình thi công, UBND phường Tân Thuận Tây đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành Quyết định 1265/2017 về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình, lý do chủ đầu tư vi phạm tại một phần thửa 59, 60, 82 tờ bản đồ số 15 phường Tân Thuận Tây.

Với hành vi trên, UBND quận 7 ban hành quyết định xử phạt 40 triệu đồng, buộc công ty ngừng thi công xây dựng công trình và tự phá dỡ phần xây dựng vi phạm tại một phần thửa 59, 60, 82. Đến đầu năm 2018, công ty lại tiếp tục đào đất phần diện tích tại vị trí từ trục D’ + 3300 đến ranh lộ giới cầu Tân Thuận 2 (diện tích vi phạm 140 m2), thanh tra sở đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm vì tại vị trí trên chưa được công nhận quyền sử dụng đất; đồng thời ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 40 triệu đồng, buộc công ty ngừng thi công xây dựng hạng mục công trình không có giấy phép.

Chưa nghiệm thu đã cho vào ở Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa giao UBND quận Gò Vấp khẩn trương tổ chức cưỡng chế ngay phần công trình vi phạm tại chung cư Khang Gia (phường 14, quận Gò Vấp) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia làm chủ đầu tư. Công trình trên chưa được cơ quan chức năng chấp thuận nghiệm thu nhưng chủ đầu tư đã tự ý cho người vào ở. Mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và nhắc nhở nhưng chủ đầu tư chưa có biện pháp xử lý triệt để nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho công dân.