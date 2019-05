Kiến trúc xanh vươn lên vị trí top đầu tại IPA 2019

Sự kiện này có sự góp mặt của hàng trăm chủ đầu tư xuất sắc trong khu vực và đã tôn vinh những công trình mang đẳng cấp toàn cầu.

Chiến thắng thuyết phục

Được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương - International Property Awards (IPA), song Flamingo Cát Bà Beach Resort đã lập ngay "hat-trick" ấn tượng ở ba hạng mục: Giải Dự án phát triển khu nghỉ dưỡng tốt (Leisure Development), Giải dự án phát triển nhà cao tầng thương mại tốt (Commercial High-Development), Giải dự án bất động sản thương mại có kiến trúc cao tầng độc đáo (Commercial High-rise Architecture).

"Chúng tôi rất vinh dự khi được có mặt tại lễ trao giải danh giá, với lịch sử hơn 20 năm này. Flamingo Cát Bà Beach Resort nhận cùng lúc 3 giải thưởng không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của Tập đoàn, mà còn là "trái ngọt" cho những nỗ lực của chúng tôi trong việc kiến tạo nên những công trình xanh ở tầm cao nhất. Chiến thắng tại IPA năm nay ghi nhận chiến lược kiến tạo nên những khu rừng xanh trên cao giữa biển trời Cát Bà, đồng thời khẳng định thương hiệu Flamingo Group trên đấu trường bất động sản quốc tế ", ông Trương Xuân Quý – Giám đốc kinh doanh Bất động sản Tập đoàn Flamingo chia sẻ.

Ông Trương Xuân Quý – Giám đốc kinh doanh bất động sản, đại diện Flamingo Group nhận giải.

Đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí giải đề ra, Flamingo Cát Bà Beach Resort thuyết phục hội đồng giám khảo nhờ thiết kế độc đáo, ấn tượng, chất lượng dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp, cùng khả năng cam kết phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, tính sáng tạo và sự đột phá trong kiến trúc đã giúp "kiệt tác xanh" trong lòng di sản vượt qua hàng nghìn đối thủ trong và ngoài nước bằng một chiến thắng đầy thuyết phục, chứng tỏ vị thế trên thị trường nhờ việc phát triển bền vững của chủ đầu tư.

Thiên đường nghỉ dưỡng xanh

Tổ hợp gồm ba tòa tháp cao, kế thừa trọn vẹn tinh hoa của dòng sản phẩm Forest In The Sky, tòa nhà bảy vạn cây xanh từng được nhận chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies của IFC - Tổ chức Tài chính quốc tế), được xem như hình mẫu lý tưởng của mô hình kiến trúc xanh, kết hợp hoàn hảo giữa phương pháp xây dựng hiện đại, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến…

Theo đó, những căn biệt thự trên cao tại dự án Cát Bà có khả năng tiết kiệm đến 45% năng lượng; 22,3% nguồn nước. "Trong các căn biệt thự, chúng tôi sử dụng đèn LED và các thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nguồn nước, hệ thống điều hòa VRV, hệ thống tự động cảm biến ánh sáng, hệ thống thông gió "tươi". Toàn bộ tòa nhà được cấp nước nóng tập trung bằng các hệ thống năng lượng mặt trời, công suất đáp ứng 50% nhu cầu sử dụng nước nóng của tòa nhà.", ông Nguyễn Thượng Quân, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Flamingo cho biết.

Nằm tại bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á do tạp chí tạp chí Thrillist bình chọn, Flamingo Cát Bà Beach Resort không chỉ là "bản giao hưởng đến từ đại dương", như một khu rừng xanh ngập tràn cây và hoa, rực rỡ giữa trời, mà còn là tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu miền Bắc, với hàng trăm tiện ích đẳng cấp 5 sao như hệ thống bể bơi vô cực, bể bơi ốc đảo, khu vui chơi sôi động bên bờ biển, chuỗi nhà hàng, quán bar có thiết kế độc bản, trung tâm game thực tế ảo hiện đại bậc nhất, hệ thống spa công suất lớn với những phương pháp trị liệu độc đáo…

Flamingo Cát Bà Beach Resort - huyền thoại kiến trúc xanh.

Đặc biệt, tổ hợp khoáng nóng Onsen có quy mô lớn tại Việt Nam đã được đưa vào triển khai thực hiện tại dự án này. Để mang đến trải nghiệm tắm khoáng nóng Onsen đúng chuẩn, với các bể tắm ngoài trời hòa lẫn với quang cảnh thiên nhiên, mang đến những phút giây thư giãn, đồng thời cải thiện, nâng cao sức khỏe cho du khách, Flamingo đã hợp tác với nhiều kiến trúc sư, nghệ nhân hiếm hoi còn sót lại tại Nhật Bản có kinh nghiệm thiết kế và khả năng thổi hồn vào các công trình tắm khoáng Onsen để cùng thực hiện. Trong đó, có thể kể đến chuyên gia Onsen - Sekine Yoshiri, Toyoda Toshitaka, những người đã có bề dày kinh nghiệm qua hơn 140 công trình tắm khoáng Onsen tại Nhật Bản.

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội, Hải Phòng khoảng 2 – 3 giờ di chuyển, được bao quanh bởi những cánh rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp cảnh quan vịnh Lan Hạ trong xanh, khu vui chơi giải trí sôi động bậc nhất bên bờ biển Flamingo Cát Bà Beach Resort hứa hẹn trở thành thiên đường nghỉ dưỡng mới tại Việt Nam, là niềm tự hào kiến trúc Việt.